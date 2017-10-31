В КНР создадут центр для "чтения" ДНК китайцев

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Власти Китая собираются построить огромный центр для ДНК-секвенирования в рамках создания информационной базы о генофонде этнических китайцев, сообщает агентство Синьхуа.

Проект является частью строящегося в городе Нанкине (провинция Цзянсу) Центра национального здоровья с общим объемом инвестиций в 6 миллиардов юаней ($0,9 млрд).

Предполагается, что на первоначальном этапе в центре будет храниться медицинская информация о 80 миллионах человек.

"Когда инфраструктура будет готова, проектная мощность для ДНК-секвенирования будет достигать до 400-500 тысяч образцов в год", — цитирует агентство заместителя главы комитета здравоохранения провинции Цзянсу Лань Цина.

Ученые будут использовать собранную информацию для изучения генетических мутаций тяжелых заболеваний, а также оказывать статистическую поддержку для диагностики и лечения тяжелых заболеваний.

Сообщается, что работа будет сфокусирована на популяционной генетике, на мозге младенцев и когнитивном развитии, раке, а также редких и хронических заболеваниях.

Планируется, что создание информационной базы будет завершено в течение четырех лет.