Аспирин предотвращает развитие рака желудка и печени, заявляют ученые

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Постоянное употребление небольших доз аспирина очень сильно снижает вероятность развития рака печени, желудка и большинства других органов, связанных с пищеварением и метаболизмом, заявили ученые, выступавшие на конференции гастроэнтерологов UEG-2017 в Барселоне.

"Наше открытие показывает, что долгосрочный прием аспирина может привести к снижению вероятности заполучить сразу нескольких видов рака, широко распространенных сегодня. В особенности это касается тех форм рака, которые возникают в органах пищеварения", — заявил Келвин Цой (Kelvin Tsoi) из Китайского университета Гонконга (Китай).

В последние годы среди ученых возродился интерес к аспирину и другим лекарствам на базе салициловой кислоты, которые, как показали опыты, обладают сильными противораковыми свойствами. Аспирин, по словам медиков-экспериментаторов, способен в несколько раз усиливать эффективность иммунотерапии, а также самостоятельно бороться с раком прямой кишки, лейкемией и рядом других опухолей, а также повышает шансы на выживания после химиотерапии на 15-20%.

С другой стороны, многие регулирующие органы, в том числе американская FDA, не рекомендует принимать аспирин или даже наоборот, запрещает его прием из-за того, что аспирин может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы из-за того, что он может растворять тромбы в сосудах мозга и кишечника.

Цой и его коллеги провели первые длительные наблюдения за тем, как постоянный прием аспирина влияет на вероятность развития всех самых распространенных форм рака, поражающих самые разные органы человека.

В общей сложности в этом исследовании принимало участие свыше 600 тысяч пациентов клиник, часть из которых постоянно принимала небольшие дозы аспирина на протяжении почти восьми лет, а другие – употребляли его только во время лечения от болезней или не трогали его вообще.

Как показали эти наблюдения, аспирин заметно снижал шансы умереть от самых разных форм рака. К примеру, люди, регулярно принимавшие аспирин, на 47% реже страдали от рака печени и пищевода, а вероятность развития рака поджелудочной железы и желудка снижалась на 34% и 38%.

Аналогичным образом снижалась вероятность развития злокачественных опухолей в прямой и толстой кишке и в многих других органах, в том числе в легких, в кроветворных органах и в простате. Все это в сумме заметно продлило жизнь добровольцам, принимавшим аспирин – на долю рака пищеварительных органов сегодня приходится примерно треть смертей от злокачественных опухолей в большинстве развитых стран мира.

Как подчеркивают ученые, подобным образом бороться с раком могут только те люди, у которых нет проблем с сердцем и сосудами. Недавние исследования, проведенные другой группой медиков, показали, что прекращение приема аспирина повышает вероятность развития сердечного приступа или инсульта на 37%, поэтому не стоит заниматься самолечением и принимать аспирин только по назначению врача и при отсутствии противопоказаний.