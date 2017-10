Первая ступень Falcon 9 успешно села на плавучую платформу в Атлантике

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике после запуска телекоммуникационного спутника для Южной Кореи. Компания SpaceX ведет трансляцию старта ракеты и посадки первой ступени.

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником для Южной Кореи в расчетные 22:34 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

После штатного отделения первая ступень совершила вертикальную посадку на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Ракета выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской KTsat. Спутник создан французско-итальянской Thales Alenia Space. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами в регионе Ближнего Востока, Индийского океана и в азиатском регионе, в том числе в Республике Корея и Японии. Компания SpaceX осуществляет посадку первой ступени ракеты-носителя для ее повторного использования и удешевления тем самым будущих космических полетов.