НАСА опубликовало аудиозаписи с "жуткими звуками" из космоса

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в преддверии Хэллоуина опубликовало плейлист, состоящий из "жутких" космических звуков.

По мнению представителей управления, звуки "воющих планет" и свистящего гелия "несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками".

Плейлист создали путем преобразования в звуковые волны данных, полученных космическими зондами и другими аппаратами, способными фиксировать радиоизлучение. В него попали 22 трека, в том числе шумы, которые "издают" Юпитер и Сатурн.