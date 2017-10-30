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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли загадочные вспышки на южном полюсе Юпитера

19:0030.10.2017
02300
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesЮжный полюс Юпитера, покрытый ураганамиЮжный полюс Юпитера, покрытый ураганами
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ученые впервые зафиксировали рождение загадочных вспышек рентгена на южном полюсе Юпитера, чьим рождением управляют пока неизвестные процессы в магнитосфере планеты-гиганта, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Мы не думали, что "горячие точки" будут вспыхивать на полюсах Юпитера независимо друг от друга, так как мы предполагали, что их рождением управляют какие-то общие процессы в магнитном поле планеты. Только более долгие наблюдения и данные с Juno помогут нам понять, что именно порождает эти рентгеновские полярные сияния", — заявил Уильям Данн (William Dunn) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Вспышки полярного сияния на Юпитере
© Фото : X-ray: NASA/CXC/UCL/W.Dunn et al, Optical: NASA/STScI
Астрономы выяснили, как на Юпитере загораются полярные сияния

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра, испускаемые Солнцем, сталкиваются с магнитным полем планет и начинают двигаться вдоль силовых линий. В районе магнитных полюсов частицы попадают в атмосферу и заставляют ее светиться, что и называют полярным сиянием. Полярное сияние Юпитера, как показали наблюдения последних лет, не связано с солнечным ветром, и над раскрытием их загадки ученые гадают уже долгое время.

Данн и его коллеги год назад предположили, наблюдая за Юпитером при помощи телескопа "Чандра", что рентгеновские полярные сияния могут возникать в результате столкновения корональных выбросов Солнца и магнитного "щита" планеты и выделения огромного количества энергии в ходе подобных "космических ДТП". Свои выводы они планировали проверить, используя европейский орбитальный телескоп XMM Newton.

В ходе этих наблюдений команда Данна совершила неожиданное открытие, которое заставило их сомневаться в своих первоначальных выводах и сделало рентгеновские полярные сияния Юпитера еще более загадочными, чем они были до наблюдений на "Чандре". 

Дело в том, что Данну и его коллегам удалось найти следы рентгеновских полярных сияний на южном полюсе планеты-гиганта, где раньше ученые никогда не видели подобных вспышек и считали, что они не должны там происходить.

Видеозапись пролета Juno мимо полюсов Юпитера
© Bertrand Bonfond
Зонд Juno выяснил, что порождает загадочные вспышки на полюсах Юпитера

Когда ученые детально изучили их свойства, они обнаружили, что эти всплески рентгеновского излучения рождались совсем не в то время, когда их аналоги появлялись на северном полюсе, и обладали совершенно другой яркостью и прочими физическими характеристиками.

Подобное поведение "южных" вспышек полностью не соответствовало прошлогодней теории Данна, постулировавшей, что они должны порождаться одними и теми же процессами и происходить одновременно.

Пока не понятно, что именно порождает эти различия и как возникают вспышки рентгена на южном полюсе Юпитера, однако ученые надеются, что все эти загадки сможет раскрыть зонд Juno, периодически сближающийся с планетой и пролетающей над ее полюсами. На борту Juno, к сожалению, нет рентгеновских датчиков, однако его остальные приборы могут наблюдать за изменениями в свойствах магнитного поля планеты и движением ионов в ее атмосфере.

Полярное сияние на горячем юпитере
© Фото : Ofer Cohen et al
"Горячие юпитеры" носят "мантию" из полярных сияний, выяснили ученые

Эти наблюдения, как надеется Данн, помогут нам понять, что именно заставляет ионы серы и кислорода, порождающие полярные сияния, двигаться в сторону полюсов Юпитера и попадать туда не одновременно, а в разные периоды времени.

Подобные сдвиги, по текущим предположениям ученых, могут вызывать как особенности в структуре межпланетного магнитного поля, мешающие движению частиц в одном из направлений, так и особые зоны нестабильности, возникающие из-за разных скоростей движения плазмы солнечных выбросов и верхних слоев атмосферы Юпитера.

Дальнейшие наблюдения за вспышками, надеется ученый, помогут нам понять, какой из этих вариантов ближе к истине и приблизиться к разгадке тайны рождения рентгеновских вспышек на Юпитере и других планетах-гигантах, десятки которых были недавно открыты за пределами Солнечной системы.

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