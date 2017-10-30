Ученые назвали животное, которому не вредит жирная пища

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Поедание огромных количеств вредной жирной и высококалорийной пищи никак не влияет на здоровье гризли и бурых медведей, и не приводит к развитию диабета и других болезней, выяснили канадские ученые, опубликовавшие статью в издании Canadian Journal of Zoology.

"Гризли действительно обладают своеобразным "иммунитетом" к жирной пище, но важно понимать, что мы получили эти данные в ходе лишь одного сезона наблюдений. Возможно, что воспаления и небольшие проблемы с сердцем, которые мы зафиксировали, вызовут более серьезные проблемы в будущем", — заявила Даниелла Риве (Danielle Rivet) из университета штата Вашингтон в Пулмане (США).

Жирная и высококалорийная пища традиционно считается крайне опасной и вредной для организма человека, так как она способствует развитию ожирения, диабета и других проблем со здоровьем, заметно сокращающим продолжительность жизни. Почти все негативные эффекты от ее потребления уже давно нашли подтверждение в опытах на животных и были всесторонне изучены за последнее десятилетие.

С другой стороны, существуют целые народы, такие как эскимосы или чукчи, а также некоторые виды животных, к примеру, белые медведи, которые могут питаться исключительно мясом и жиром и не испытывать тех проблем, которые поразили почти все человечество в последние годы. Сегодня генетики и биологи активно изучают ДНК этих людей и животных, а также их микрофлору в попытке понять, что защищает их от развития проблем с метаболизмом.

Риве и ее коллеги нашли еще один пример подобной "суперспособности" у животных, наблюдая за здоровьем и поведением нескольких гризли, живущих в питомниках университета Вашингтона и принимавших участие в необычном эксперименте.

Эти опыты, как отмечают ученые, их заставило провести то, что природные ареалы обитания медведей заметно сократились и фрагментировались в последние годы, в результате чего "хозяева леса" нередко забредают на территории городов и других населенных пунктов, и начинают поедать продукты, выброшенные на свалки, в том числе мясо, жир и сыр. Ученых заинтересовало, как подобная диета может влиять на здоровье животных, крайне редко сталкивающихся с подобным "богатством" меню в природных условиях.

Руководствуясь этой идеей, биологи разделили гризли на две группы, половину которых они кормили овсяной кашей и форелью, чье мясо содержит в себе "полезные" жирные кислоты, а другую – жирной и вредной диетой, состоявшей целиком из сыра и говядины. Наблюдая за состоянием их здоровья на протяжении всего лета, ученые оставили медведей в покое на период их спячки, и повторно оценили их жизненные показатели весной, когда животные пробудились.

Как показали эти замеры, уровень инсулина, "вредных" вариантов холестерина и других биомаркеров в крови и тех, и других гриззли был фактически одинаковым. Единственные различия, которые удалось зафиксировать ученым, заключались в том, что в организме медведей на "мясной" диете присутствовало чуть больше очагов воспалений, а в работе их сердца наблюдались незначительные нарушения. И те и другие различия были абсолютно незначительными на фоне тех проблем, которые возникли бы в работе организма человека, если бы он питался подобной диетой.

Несмотря на подобные результаты, ученые все же рекомендуют городским службам и хозяевам ферм, домов и усадьб у границ "вотчин" медведей правильно утилизировать пищевые отходы и не выбрасывать жирную и мясную пищу, которая может не только привлечь опасных животных к местам обитания человека, но и ухудшить их здоровье, способствуя дальнейшему сокращению в их численности.