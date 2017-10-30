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РИА Наука
РИА Наука

Большие панды оказались коренными "европейцами", выяснили ученые

13:2430.10.2017
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© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкБольшая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в КитаеБольшая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
© РИА Новости / Михаил Сербин
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Палеонтологи нашли на территории Венгрии останки необычного древнего медведя, питавшегося той же диетой, что и современные китайские панды, что  говорит о "европейском" происхождении живой иконы Китая, говорится в статье, опубликованной в журнале Geobios.

"Примерно 5 миллионов лет назад климат Европы стал более холодным и сухим, и густые леса, где жили панды, постепенно исчезли. Вместе с ними исчезли и панды. Единственным местом, где они могли выжить на Земле в то время, стал Китай", — рассказывает Луи де Бони (Louis de Bonis) из университета Пуатье (Франция).

Панда в заповеднике Волун в зимний сезон
© Фото : Michigan State University Center for Systems Integration and Sustainability
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Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.

Панды растут крайне медленно и размножаются достаточно редко, что привело к резкому сокращению в численности этих животных за последнюю половину века, и введению по-настоящему драконовских мер за убийство или незаконный отлов "бамбуковых медведей". По законам КНР, убийство панды карается  смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, и аналогичные наказания предусмотрены за торговлю пандами.

Как рассказывает де Бони, экологи и власти Китая сегодня предпринимают отчаянные попытки по спасению панд, однако эти усилия ограничиваются одной простой вещью – мы не знаем, как эти уникальные медведи начали питаться бамбуком, где и в каких условиях жили их предки и что заставило их стать полными вегетарианцами.

За последние годы, как отмечает ученый, палеонтологи нашли десятки окаменелых останков древних медведей, похожих на панд, в самых разных уголках мира. Их обнаружение указало на то, что в прошлом эти медведи не были такими редкими, как сегодня, и заставило ученых считать, что родина панд может находиться на очень большом расстоянии от Китая.

Семимесячный детеныш панды в зоопарке Мадрида
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Де Бони и его коллеги неожиданно нашли подтверждения этому, проводя раскопки в окрестностях городка Рудабанья на востоке Венгрии, где примерно 50 лет назад были найдены останки дриопитека, одного из потенциальных общих предков людей и человекообразных обезьян.

В окрестностях этого города залегают породы, сформировавшиеся в конце миоцена, примерно 10-9 миллионов лет назад, когда климат на планете был очень мягким и теплым, и вся Европа была покрыта густыми тропическими лесами. Изучая эти отложения, авторы статьи натолкнулись на окаменевшие зубы крупного медведя, которые сразу напомнили им о пандах.

Подключив к проекту специалистов в изучении панд, палеонтологи подтвердили, что эти зубы действительно принадлежали крупному растительноядному медведю, и пришли к выводу, что он был если и не прямым предком, но очень близким родичем современных китайских панд. Новый вид медведей получил имя Miomaci panonnicum, что означает "миоценовый мишка из Паннонии" на смеси венгерского и латыни.

Этот медведь, судя по "узору" царапин на эмали его зубов и по самой структуре зубов, питался точно такой же диетой, что и его современные родичи, разрывая на полоски и проглатывая достаточно твердые побеги бамбука.

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© Фото : Fuwen Wei
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В отличие от современных панд, Miomaci panonnicum, как считают ученые, еще не потерял способности питаться другой пищей, что могло помогать ему выживать при отсутствии бамбука. Это, однако, не спасло его и других европейских родичей панд при наступлении плиоцена, когда климат Земли стал более похожим на современные условия на планете, и бамбуковые леса исчезли с территории Европы.

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