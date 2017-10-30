Большие панды оказались коренными "европейцами", выяснили ученые

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Палеонтологи нашли на территории Венгрии останки необычного древнего медведя, питавшегося той же диетой, что и современные китайские панды, что говорит о "европейском" происхождении живой иконы Китая, говорится в статье, опубликованной в журнале Geobios.

"Примерно 5 миллионов лет назад климат Европы стал более холодным и сухим, и густые леса, где жили панды, постепенно исчезли. Вместе с ними исчезли и панды. Единственным местом, где они могли выжить на Земле в то время, стал Китай", — рассказывает Луи де Бони (Louis de Bonis) из университета Пуатье (Франция).

© Фото : Michigan State University Center for Systems Integration and Sustainability Британские ученые планируют клонировать панд из зоопарка Эдинбурга

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.

Панды растут крайне медленно и размножаются достаточно редко, что привело к резкому сокращению в численности этих животных за последнюю половину века, и введению по-настоящему драконовских мер за убийство или незаконный отлов "бамбуковых медведей". По законам КНР, убийство панды карается смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, и аналогичные наказания предусмотрены за торговлю пандами.

Как рассказывает де Бони, экологи и власти Китая сегодня предпринимают отчаянные попытки по спасению панд, однако эти усилия ограничиваются одной простой вещью – мы не знаем, как эти уникальные медведи начали питаться бамбуком, где и в каких условиях жили их предки и что заставило их стать полными вегетарианцами.

За последние годы, как отмечает ученый, палеонтологи нашли десятки окаменелых останков древних медведей, похожих на панд, в самых разных уголках мира. Их обнаружение указало на то, что в прошлом эти медведи не были такими редкими, как сегодня, и заставило ученых считать, что родина панд может находиться на очень большом расстоянии от Китая.

Де Бони и его коллеги неожиданно нашли подтверждения этому, проводя раскопки в окрестностях городка Рудабанья на востоке Венгрии, где примерно 50 лет назад были найдены останки дриопитека, одного из потенциальных общих предков людей и человекообразных обезьян.

В окрестностях этого города залегают породы, сформировавшиеся в конце миоцена, примерно 10-9 миллионов лет назад, когда климат на планете был очень мягким и теплым, и вся Европа была покрыта густыми тропическими лесами. Изучая эти отложения, авторы статьи натолкнулись на окаменевшие зубы крупного медведя, которые сразу напомнили им о пандах.

Подключив к проекту специалистов в изучении панд, палеонтологи подтвердили, что эти зубы действительно принадлежали крупному растительноядному медведю, и пришли к выводу, что он был если и не прямым предком, но очень близким родичем современных китайских панд. Новый вид медведей получил имя Miomaci panonnicum, что означает "миоценовый мишка из Паннонии" на смеси венгерского и латыни.

Этот медведь, судя по "узору" царапин на эмали его зубов и по самой структуре зубов, питался точно такой же диетой, что и его современные родичи, разрывая на полоски и проглатывая достаточно твердые побеги бамбука.

В отличие от современных панд, Miomaci panonnicum, как считают ученые, еще не потерял способности питаться другой пищей, что могло помогать ему выживать при отсутствии бамбука. Это, однако, не спасло его и других европейских родичей панд при наступлении плиоцена, когда климат Земли стал более похожим на современные условия на планете, и бамбуковые леса исчезли с территории Европы.