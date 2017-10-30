Ученые из Росатома удостоены премии за разработки в области лечения рака

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Научные работники российской атомной отрасли удостоены премии правительства РФ за разработку и внедрение в практику импортозамещающих методик лечения онкологических заболеваний, а также за работы в области перспективных ядерных энергетических реакторов, на которых будут отрабатываться технологии, необходимые для развития атомной энергетики будущего.

Разработки для "реакторов будущего"

Согласно ранее опубликованному распоряжению кабинета министров, премии правительства в области науки и техники за 2017 год удостоены 13 научных коллективов. В этом списке первые два места занимают коллективы, работающие в сфере атомной науки.

За повышение эффективности эксплуатации и радиационной безопасности эксплуатируемого на третьем энергоблоке Белоярской АЭС реактора на быстрых нейтронах БН-600 и использование полученного опыта для перспективных проектов "быстрых" реакторных установок с натриевым теплоносителем премией награждены сотрудники предприятий госкорпорации "Росатом"АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород), Государственного научного центра РФ "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область), АО "Концерн Росэнергоатом", АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область), "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (Москва), а также входящего в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" (Санкт-Петербург).

В числе награжденных — руководитель работы, главный конструктор активных зон реакторов на быстрых нейтронах БН с натриевым теплоносителем Борис Васильев ("ОКБМ Африкантов"), а также посмертно удостоенный премии один из выдающихся российских разработчиков реакторов на быстрых нейтронах Владимир Поплавский.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Энергоблок №3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем, натрием, БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт эксплуатируется с 1980 года. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива. Причем "ветеран" БН-600 по ряду своих показателей признается специалистами одним из лучших реакторов — не только среди "быстрых", а вообще среди всех типов энергетических реакторов.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с "быстрым" реактором БН-800. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России атомного "блока будущего" БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Радиация против рака

Премии правительства за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии удостоены специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ, Медицинского радиологического научного центра имени Цыба, Российского научного центра рентгенорадиологии и предприятий Росатома — Физико-энергетического института имени Лейпунского и Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (НИИТФА, Москва).

В России под эгидой Росатома ранее стартовал проект по производству полностью российских микроисточников с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). В рамках этого проекта I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область), а микроисточники с изотопом изготавливаются в ФЭИ.

Основы проекта по созданию этих микроисточников были заложены более 10 лет назад, и в результате его реализации получен высокотехнологичный отечественный продукт на уровне мировых аналогов, обладающий значительным экспортным потенциалом. Внедрение российских источников, стоимость которых в несколько раз ниже зарубежных аналогов, значительно снижает затраты на проведение онкохирургических операций.

Первая операции по брахитерапии рака предстательной железы с использованием этих микроисточников прошла осенью 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба в Обнинске.

В 2016 году руководитель удостоенного нынешней премии коллектива, директор института имени Герцена, академик Российской академии наук Андрей Каприн сообщил РИА Новости, что российские онкологи отмечают высокое качество отечественных микроисточников с I-125. По его словам, выпускаемые Росатомом микроисточники ни в чем не уступают зарубежным аналогам.