МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Наркологи нашли очередные намеки на то, что употребление электронных сигарет не только не останавливает школьников и подростков от курения обычных сигарет, но и может способствовать переходу на реальный табак, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ.

"Как именно работает эта связь, мы пока не знаем. С одной стороны, электронные сигареты делают курение менее "постыдным" занятием, чем оно было раньше. С другой стороны, нельзя отрицать и то, что факторы риска, которые толкают людей на употребление вейпов и сигарет, являются, по сути, одинаковыми", — заявил Дэвид Хаммонд (David Hammond) из университета Ватерлоо (Канада).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Хаммонд и его коллеги подтвердили эту гипотезу, наблюдая за жизнью и вредными привычками примерно 45 тысяч старшеклассников, учащихся в школах провинций Онтарио и Альберта. Три года назад ученые провели серию анонимных опросов и выяснили, кто из школьников употребляет или хотя бы пробовал электронные сигареты, и проследили за тем, кто из них перешел с вейпов на настоящий табак.

Как показали эти наблюдения, употребление вейпов действительно заметно повышало вероятность перехода на обычные сигареты, однако, как отмечают ученые, общее число курильщиков повысилось относительно слабо. Как считают исследователи, это говорит о том, что эффект "популяризации" курения, связанный с испарителями, может быть достаточно слабым.

Причина всего этого, как отмечает Хаммонд, может быть связана с тем, что вейпы гораздо проще купить, чем сигареты – в отличие от настоящего табака, вейпы распространяются в Канаде через площадки онлайн-торговли, и на них не действовали ограничения по возрасту. Соответственно, многие школьники могли начать курить вейпы и лишь потом перейти на сигареты по той причине, что последние были им изначально недоступны.

В ближайшее время, по словам нарколога, правительство Канады исправит этот недочет и введет в действие серию новых законов, которые будут ограничивать и регулировать оборот электронных испарителей через все возможные каналы их продажи.