Ученые понизили уровень вулканической опасности на острове Бали

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Вулканологи заявляют о значительном снижении в подземной активности в окрестностях вулкана Агунг на острове Бали, что побудило правительство Индонезии отменить чрезвычайное положение и позволило населению вернуться на остров, сообщает ресурс Phys.org

"Решение понизить уровень опасности было связано с тем, что активность вулкана резко упала в последние дни. Частота толчков в его окрестности, связанных с движением магмы к поверхности земли, сейчас составляет около четырех сотен в сутки, а не тысячу в сутки, как было раньше. Радиус зоны опасности уменьшился с 12 километров до 7,5 километра", — заявил Пак Касбани (Pak Kasbani), глава Государственного вулканологического центра Индонезии.

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Вулкан Агунг является одним из самых крупных слоистых вулканов на территории тропической части Азии, и он известен ученым своими нечастыми, но при этом очень мощными извержениями. В последний раз Агунг "просыпался" в 1963 году, и его извержение привело к гибели примерно тысячи жителей Бали, а также к серии резких изменений климата.

В сентябре этого года сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков в окрестностях вулкана, которые стали первым серьезным свидетельством того, что он начал просыпаться, и что его новое извержение может произойти в ближайшие месяцы и годы. Это привело к эвакуации примерно 100 тысяч человек, живущих на склонах Агунга, и заставило ученых приступить к новым прогнозам по последствиям его извержения.

Понижение уровня опасности с "красного" до "оранжевого", как отмечает Касбани, не означает, что извержение не произойдет в ближайшие недели и месяцы – для этого необходимо вести более длительные наблюдения за активностью недр горы Агунг. В любом случае, власти Индонезии советуют местным жителям и туристам не приближаться к жерлу вулкана и его окрестностям.