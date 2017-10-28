Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые из США установили, что присутствие собаки в доме снижает риск возникновения экземы и развития астмы у младенцев. Соответствующие доклады представлены на конгрессе Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии, сообщает издание EurekAlert.

Специалисты проанализировали уровень заболеваемости аллергической экземой у детей, чьи матери во время беременности проводили с домашними собаками как минимум час в день. Оказалось, что в результате у новорожденных высыпания появлялись реже. Однако положительный эффект по мере взросления ребенка снижался и к десяти годам сходил на нет.

Ученые также выяснили, что присутствие четвероногих в доме смягчает характерные симптомы у детей с аллергической астмой. Основную роль здесь играют бактерии, носителями которых являются питомцы. Авторы доклада, однако, предупреждают, что положительный эффект не распространяется на тех, кто страдает от аллергии на собак.