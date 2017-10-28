Ракета-носитель "Союз-2.1б" прибыла на Восточный для первого запуска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт — РИА Новости. Состав с блоками ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" прибыл на космодром Восточный в Приамурье, сообщает в субботу Центр эксплуатации наземной коммической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"28 октября 2017 года специалисты Роскосмоса и филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") встретили состав с блоками ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б". Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на технический комплекс (космодрома)", — сообщает ЦЭНКИ.

Из Самары состав вышел в ночь на 7 октября. Сейчас, по информации центра, контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в тепловом тамбуре для проведения процедуры очистки, затем они будут разгружены на складе, откуда блоки будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус.

"Союз-2.1б" предназначен для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат" российского спутника дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Космический аппарат "Метеор-М" №2-1 прибыл на космодром Восточный 11 октября. Сейчас специалисты предприятий Роскосмоса ведут подготовку космического аппарата. По графику также идут испытания космического аппарата "Бауманец" и малых спутников попутной нагрузки. Кроме того, на космодроме продолжается подготовка разгонного блока "Фрегат", 25 октября специалисты приступили к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами. Перед этим разгонный блок удачно прошёл пневмовакуумные и электрические испытания.

"Союз-2.1б" будет стартовать с Восточного впервые.

Ракета-носитель разработана и изготовлена в РКЦ "Прогресс" (Самара).

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.