РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Транспорт будущего: россиянин придумал, как избавить мир от пробок

08:0028.10.2017
(обновлено: 08:02 28.10.2017)
06270
© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира СеменоваПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Работающий в Турции российский инженер-изобретатель Дахир Семенов занимается разработкой гирокаров и гиропоездов — транспорта будущего. Этим транспортным средствам не страшны пробки: оснащенные мощными гироскопами, они будут поддерживать баланс благодаря тяжелому маховику, скользя по рельсу и находясь над обычными автомобилями и пешеходами на высоте нескольких метров.

Решить проблему пробок здесь и сейчас

Семенов родом из Карачаево-Черкесии, с 1982 по 2006 год жил в Москве, работал в строительной отрасли. В 1993 году с командой единомышленников выкупил пакет акций московского завода "Красная Пресня", где наладил производство вибропрессового оборудования и 12 лет являлся его руководителем. С 2006 года живет в Стамбуле, где основал конструкторскую компанию Dahir Insaat, получив многочисленные патенты на оригинальные технические решения. Среди наиболее интересных разработок — гирокары и гиропоезда.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Дахир Семенов
Гиропоезд — транспорт будущего

"Любая проблема имеет ограниченное количество вариантов решения, то же самое и с дорожными пробками. Можно оторваться от грешной земли и начать летать над дорогами, построить дороги второго уровня или сложную сеть тоннелей, заставить всех автолюбителей пересесть на микроавтомобили, снабженные искусственным интеллектом и системой навигации, строить монорельсовые или канатные дороги над существующими дорогами. Но все это сложно, дорого, а главное, не будет ни требуемых скоростей, ни объемов перевозок", — говорит Семенов.

© Представлено Дахиром СеменовымРоссийский инженер-изобретатель Дахир Семенов
© Представлено Дахиром Семеновым
Российский инженер-изобретатель Дахир Семенов

По его словам, надо браться за решение задачи здесь и сейчас, опираясь лишь на то, что оставили  вечно стоящие в пробках водители. А оставили они только разделительную полосу между рядами,  по которой иногда пытаются проскочить мотоциклисты.

Макет электромобиля дальневосточного конструкторского бюро 4232
© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"
На форуме во Владивостоке показали макет летающего авто и умный шлем
"Вот на эту тонкую разделительную полосу мы и поставим стандартный железнодорожный рельс (очень важно, что именно стандартный, так как не нужно создавать новую промышленность) и решим проблему нестандартным способом. Рельс высотой всего два сантиметра от уровня дороги не создаст помех автомобильному движению, через него можно будет ездить в любом направлении. В итоге мы получим мощнейшее транспортное средство, способное передвигаться над существующими сегодня дорогами, используя только узкую полосу между рядами", — утверждает Семенов.

© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

По его мнению, с появлением нового вида общественного транспорта количество частных автомобилей может значительно сократиться, а его пассажиры забудут, что такое изнурительные пробки на дорогах. "Гиропоезд будет просторным, светлым, комфортным, бесшумным, безопасным, он может иметь в салоне кафе и туалеты. Выпить чашечку кофе или стаканчик свежего сока с бутербродом по дороге на работу будет привычным делом для большинства пассажиров такого транспорта", — говорит изобретатель.

На основе гироскопического эффекта

По его словам, транспорт, который демонстрируется в анимационном ролике Dahir Insaat, может быть изготовлен очень быстро и будет функционировать именно так, как показано в фильме.

"Нет ни одного технического вопроса, на который не было бы ясного, понятного, инженерно рассчитанного ответа. Не хотелось бы заниматься прожектерством и шапкозакидательством, но с абсолютной уверенностью я готов обещать, что гиропоезда будут ездить идеально ровно и стоять на двух ногах как вкопанные, когда это требуется. После утренней 15-20-минутной раскрутки маховиков от дизель-генераторов гироскопы будут частично питаться за счет энергии солнечных батарей на крыше. Ездить на таком транспорте будет ничуть не опаснее, чем на обычных автобусах", — уверяет изобретатель.

© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

За прошедшие сто лет изготовлено огромное количество разных устройств с применением гироскопического эффекта — от космических навигационных приборов до гироскопического бильярдного стола.

Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
На электротяге и с автопилотом: какое будущее ждет отечественный автопром
Все это исправно работает на земле, в космосе и под водой в строгом соответствии с математическими расчетами, а поведение раскрученного маховика и его возможности детально рассчитаны и изучены конструкторами.

"Многие замечательные изобретатели посвятили годы своей жизни изучению темы маховиков и гироскопического эффекта. Среди них такие известные личности, как Петр Шиловский, Август Шерль, Луи Бреннан и, конечно, мой земляк Нурбей Гулия, который всю свою сознательную жизнь занимался поиском идеального накопителя энергии. Это дает мне право воспользоваться доступной информацией в данной области и на этой основе предложить новую идею, никак не нарушающую ничьих авторских прав и приоритетов. В том, что такой транспорт обязательно появится на дорогах разных городов мира, у меня нет сомнений, и он в будущем начнет вытеснять из городов автобусы, трамваи и троллейбусы", — утверждает Семенов.

© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

Идут переговоры о внедрении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Медведев заявил, что через 30-40 лет профессия водителя станет редкой
Он убежден, что транспорт второго уровня имеет огромный потенциал как эффективный, экономичный, безопасный, экологически чистый, комфортный, маневренный. "Готов ли я сам лично взяться за внедрение такого вида транспорта на практике, то есть пройти все этапы — от проектирования и построения первого пилотного образца до испытания и сертификации промышленного изделия? Не только готов, но и обязан, понимая, что это является моей прямой обязанностью как автора идеи и патентообладателя", — подчеркивает изобретатель.

Сначала планируется закончить проектирование всего модельного ряда вагонов и станций пересадок. "Если все пойдет по намеченному плану, то уже через несколько лет первые пассажиры смогут бесплатно покататься на комфортабельных городских гиропоездах. Хочу надеяться, что это будет самым главным транспортным событием последних двух десятилетий", — говорит Семенов.

© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

Важно, что такой транспорт будет совместим со средой обитания человека. "Ведь он абсолютно безопасен как экологически, так и физически. Гиропоезд не сможет нанести человеку серьезную травму, даже наехав на него, разве что столкнет пешехода со своего пути, если тот встанет на его единственный рельс. Маховик достаточно инерционный, он останавливается в течение 20 минут. Даже если он при аварийной ситуации обесточится, гиропоезд спокойно доедет по инерции до следующей остановки, где высадит людей", — рассказывает собеседник агентства.

Владимир Путин во время осмотра выставки Городской транспорт – перспективы будущего. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин предложил использовать современные технологии на транспорте
Пока транспорт будущего существует лишь в виде цифрового прототипа, разработанного при помощи системы трехмерного проектирования AutoCAD. Сейчас компания Dahir Insaat ведет переговоры о внедрении, в частности, с властями Катара и Дубая. Не исключено, что первые 20 вагонов гиропоездов будут представлены во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Кроме того, Семенов считает, что есть возможность внедрить разработку в Москве, например, на маршруте, который свяжет станцию метро "Динамо" и аэропорт Шереметьево. Это могло бы позволить первыми в мире освоить новый вид транспорта и разгрузить столичные дороги от пробок.

© Представлено Дахиром СеменовымПроект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена