Транспорт будущего: россиянин придумал, как избавить мир от пробок

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Работающий в Турции российский инженер-изобретатель Дахир Семенов занимается разработкой гирокаров и гиропоездов — транспорта будущего. Этим транспортным средствам не страшны пробки: оснащенные мощными гироскопами, они будут поддерживать баланс благодаря тяжелому маховику, скользя по рельсу и находясь над обычными автомобилями и пешеходами на высоте нескольких метров.

Решить проблему пробок здесь и сейчас

Семенов родом из Карачаево-Черкесии, с 1982 по 2006 год жил в Москве, работал в строительной отрасли. В 1993 году с командой единомышленников выкупил пакет акций московского завода "Красная Пресня", где наладил производство вибропрессового оборудования и 12 лет являлся его руководителем. С 2006 года живет в Стамбуле, где основал конструкторскую компанию Dahir Insaat, получив многочисленные патенты на оригинальные технические решения. Среди наиболее интересных разработок — гирокары и гиропоезда.

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"Любая проблема имеет ограниченное количество вариантов решения, то же самое и с дорожными пробками. Можно оторваться от грешной земли и начать летать над дорогами, построить дороги второго уровня или сложную сеть тоннелей, заставить всех автолюбителей пересесть на микроавтомобили, снабженные искусственным интеллектом и системой навигации, строить монорельсовые или канатные дороги над существующими дорогами. Но все это сложно, дорого, а главное, не будет ни требуемых скоростей, ни объемов перевозок", — говорит Семенов.

© Представлено Дахиром Семеновым Российский инженер-изобретатель Дахир Семенов © Представлено Дахиром Семеновым Российский инженер-изобретатель Дахир Семенов

По его словам, надо браться за решение задачи здесь и сейчас, опираясь лишь на то, что оставили вечно стоящие в пробках водители. А оставили они только разделительную полосу между рядами, по которой иногда пытаются проскочить мотоциклисты.

© Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова © Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

"Вот на эту тонкую разделительную полосу мы и поставим стандартный железнодорожный рельс (очень важно, что именно стандартный, так как не нужно создавать новую промышленность) и решим проблему нестандартным способом. Рельс высотой всего два сантиметра от уровня дороги не создаст помех автомобильному движению, через него можно будет ездить в любом направлении. В итоге мы получим мощнейшее транспортное средство, способное передвигаться над существующими сегодня дорогами, используя только узкую полосу между рядами", — утверждает Семенов.

По его мнению, с появлением нового вида общественного транспорта количество частных автомобилей может значительно сократиться, а его пассажиры забудут, что такое изнурительные пробки на дорогах. "Гиропоезд будет просторным, светлым, комфортным, бесшумным, безопасным, он может иметь в салоне кафе и туалеты. Выпить чашечку кофе или стаканчик свежего сока с бутербродом по дороге на работу будет привычным делом для большинства пассажиров такого транспорта", — говорит изобретатель.

На основе гироскопического эффекта

По его словам, транспорт, который демонстрируется в анимационном ролике Dahir Insaat, может быть изготовлен очень быстро и будет функционировать именно так, как показано в фильме.

"Нет ни одного технического вопроса, на который не было бы ясного, понятного, инженерно рассчитанного ответа. Не хотелось бы заниматься прожектерством и шапкозакидательством, но с абсолютной уверенностью я готов обещать, что гиропоезда будут ездить идеально ровно и стоять на двух ногах как вкопанные, когда это требуется. После утренней 15-20-минутной раскрутки маховиков от дизель-генераторов гироскопы будут частично питаться за счет энергии солнечных батарей на крыше. Ездить на таком транспорте будет ничуть не опаснее, чем на обычных автобусах", — уверяет изобретатель.

© Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова © Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

За прошедшие сто лет изготовлено огромное количество разных устройств с применением гироскопического эффекта — от космических навигационных приборов до гироскопического бильярдного стола.

Все это исправно работает на земле, в космосе и под водой в строгом соответствии с математическими расчетами, а поведение раскрученного маховика и его возможности детально рассчитаны и изучены конструкторами.

"Многие замечательные изобретатели посвятили годы своей жизни изучению темы маховиков и гироскопического эффекта. Среди них такие известные личности, как Петр Шиловский, Август Шерль, Луи Бреннан и, конечно, мой земляк Нурбей Гулия, который всю свою сознательную жизнь занимался поиском идеального накопителя энергии. Это дает мне право воспользоваться доступной информацией в данной области и на этой основе предложить новую идею, никак не нарушающую ничьих авторских прав и приоритетов. В том, что такой транспорт обязательно появится на дорогах разных городов мира, у меня нет сомнений, и он в будущем начнет вытеснять из городов автобусы, трамваи и троллейбусы", — утверждает Семенов.

© Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова © Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

Идут переговоры о внедрении

Он убежден, что транспорт второго уровня имеет огромный потенциал как эффективный, экономичный, безопасный, экологически чистый, комфортный, маневренный. "Готов ли я сам лично взяться за внедрение такого вида транспорта на практике, то есть пройти все этапы — от проектирования и построения первого пилотного образца до испытания и сертификации промышленного изделия? Не только готов, но и обязан, понимая, что это является моей прямой обязанностью как автора идеи и патентообладателя", — подчеркивает изобретатель.

Сначала планируется закончить проектирование всего модельного ряда вагонов и станций пересадок. "Если все пойдет по намеченному плану, то уже через несколько лет первые пассажиры смогут бесплатно покататься на комфортабельных городских гиропоездах. Хочу надеяться, что это будет самым главным транспортным событием последних двух десятилетий", — говорит Семенов.

© Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова © Представлено Дахиром Семеновым Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова

Важно, что такой транспорт будет совместим со средой обитания человека. "Ведь он абсолютно безопасен как экологически, так и физически. Гиропоезд не сможет нанести человеку серьезную травму, даже наехав на него, разве что столкнет пешехода со своего пути, если тот встанет на его единственный рельс. Маховик достаточно инерционный, он останавливается в течение 20 минут. Даже если он при аварийной ситуации обесточится, гиропоезд спокойно доедет по инерции до следующей остановки, где высадит людей", — рассказывает собеседник агентства.

Пока транспорт будущего существует лишь в виде цифрового прототипа, разработанного при помощи системы трехмерного проектирования AutoCAD. Сейчас компания Dahir Insaat ведет переговоры о внедрении, в частности, с властями Катара и Дубая. Не исключено, что первые 20 вагонов гиропоездов будут представлены во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Кроме того, Семенов считает, что есть возможность внедрить разработку в Москве, например, на маршруте, который свяжет станцию метро "Динамо" и аэропорт Шереметьево. Это могло бы позволить первыми в мире освоить новый вид транспорта и разгрузить столичные дороги от пробок.