Ученые выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х.Чана в Бостоне установили, что периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в клетках. Выдержки из научной работы опубликованы на портале EurekAlert.

Исследователи изучили обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что одна из причин старения — нарушение функционирования митохондриальных сетей, которые отвечают за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена.

Со временем сети приходят в негодность и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Этот процесс, в частности, является одной из причин возникновения возрастных заболеваний.

Биологи установили, что уменьшение количества потребляемых калорий положительно сказывается на активности митохондриальных сетей и позволяет им долгое время оставаться в "хорошей форме". Таким образом, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, считают ученые.

"Наши изыскания открывают новые возможности для тех, кто занят вопросом предотвращения возрастных заболеваний", — рассказала руководитель команды ученых Хезер Вейр. По ее словам, на следующем этапе предстоит определить, насколько сильно ограничение рациона влияет на "пластичность" митохондриальных сетей у млекопитающих.