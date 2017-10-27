РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи выяснили, как часто "просыпался" Йеллоустонский супервулкан

17:2827.10.2017
02800
© Фото : ORNLОзеро Цистерн-спринг на территории Йеллоустонского национального паркаОзеро Цистерн-спринг на территории Йеллоустонского национального парка
© Фото : ORNL

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Йеллоустонский супервулкан может "просыпаться" чаще, чем считалось раньше – примерно 630 тысяч лет назад произошло сразу два его извержения, покрывших почти всю Северную Америку толстым слоем пепла и понизивших температуры на Земле на 3 градуса Цельсия, заявили ученые, выступавшие на очередной встрече Геологического общества Америки.

"Каждая вулканическая зима, порожденная этими извержениями, длилась примерно 80 лет, что заметно больше, чем предсказывают климатические модели. Это говорит о том, что в их развитии были "виноваты" и какие-то другие эффекты, помимо вулканических аэрозолей и пепла, и свидетельствует в пользу того, что климат Земли был чрезвычайно уязвим для действия подобных событий во времена отступлений ледников", — заявил Джеймс Кеннетт (James Kennett) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

Йеллоустонский вулкан
© Flickr / grtaylor2
Ученые: извержения супервулканов происходят почти мгновенно

Йеллоустонский супервулкан находится на территории одноименного национального парка в штате Вайоминг. Это геологическое образование — кальдера, "воронка" от взорвавшегося в древности вулкана — имеет размеры 55 на 72 километра. В середине 20 века ученые установили, что на глубине около 8 километров под кальдерой находится камера, заполненная магмой, и она является древним вулканом.

Он извергался около 2 миллионов лет назад, затем 1,2 миллиона лет назад и 600 тысяч лет назад. В результате последнего извержения в атмосферу было выброшено около тысячи кубических километров пепла и обломков. Для сравнения, два других мощных извержения вулканов породили всего лишь 50 (Тамбора, 1815 год) и 10 кубических километров (Кракатау, 1883 год) пепла и аэрозолей.

В случае, если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, последствия могут стать катастрофическими для человечества и всей жизни на Земле. Помимо непосредственного ущерба от извержения, большие объемы пепла попадут в стратосферу, и на планете может наступить настоящая "вулканическая зима" в результате понижения средних температура на 3-5 градусов Цельсия. К примеру, даже значительно более слабое извержение вулкана Пинатубо в 1991 году вызвало похолодание климата примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Большой призматический источник в жерле Йеллоустонского супервулкана
© Фото : “Windows into the Earth,” Robert B. Smith and Lee J. Siegel
Геологи обещают предсказать, когда взорвется супервулкан в Йеллоустоне

Как отмечает Кеннетт, раньше ученые считали, что извержения подобных масштабов происходили на Йеллоустоне достаточно редко, лишь раз в несколько сотен тысяч лет. Калифорнийские геологи случайно выяснили, что это было не так, изучая породы со дна моря, сформировавшиеся во время последнего извержения Йеллоустона в окрестностях Санта-Барбары, в двух тысячах километров от кальдеры супервулкана.

Дно пролива Санта-Барбара, как отметили геологи, представляет собой своеобразную климатическую и геологическую летопись, анализируя которую, можно понять, как менялся климат Земли и когда происходили извержения вулканов в последние четыре тысячи лет, наблюдая за изменениями в концентрации различных элементов и изучая включения пыльцы, пепла и пыли.

В этих породах Кеннетт и его коллеги нашли две почти незаметных полосы из вулканического пепла, чей химический и изотопный состав безошибочно выдал в них следы двух извержений, которые произошли на Йеллоустоне с промежутком всего в 270 лет.

Флегрейские поля
© Fotolia / Riccardomotti
Геологи заявляют о скором извержении вулкана у Неаполя

Небольшой промежуток между извержениями, как отметил геолог, не был заметен в отложениях осадочных пород на суше, так как они обычно бывают более спрессованными, чем залежи ила на дне океана. Поэтому ученые раньше не осознавали, что 630 тысяч лет назад произошло не одно, а два мощных извержения Йеллоустона.

Подобное открытие говорит сразу о нескольких вещах – извержения супервулканов могут происходить гораздо быстрее, чем мы думали раньше, и вулканические зимы на самом деле бывают заметно более длинными, чем считали климатологи. Как надеются геологи, их открытие поможет предсказать, когда произойдет следующее извержение Йеллоустона и оценить его возможные последствия для человечества.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена