Геологи выяснили, как часто "просыпался" Йеллоустонский супервулкан

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Йеллоустонский супервулкан может "просыпаться" чаще, чем считалось раньше – примерно 630 тысяч лет назад произошло сразу два его извержения, покрывших почти всю Северную Америку толстым слоем пепла и понизивших температуры на Земле на 3 градуса Цельсия, заявили ученые, выступавшие на очередной встрече Геологического общества Америки.

"Каждая вулканическая зима, порожденная этими извержениями, длилась примерно 80 лет, что заметно больше, чем предсказывают климатические модели. Это говорит о том, что в их развитии были "виноваты" и какие-то другие эффекты, помимо вулканических аэрозолей и пепла, и свидетельствует в пользу того, что климат Земли был чрезвычайно уязвим для действия подобных событий во времена отступлений ледников", — заявил Джеймс Кеннетт (James Kennett) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

Йеллоустонский супервулкан находится на территории одноименного национального парка в штате Вайоминг. Это геологическое образование — кальдера, "воронка" от взорвавшегося в древности вулкана — имеет размеры 55 на 72 километра. В середине 20 века ученые установили, что на глубине около 8 километров под кальдерой находится камера, заполненная магмой, и она является древним вулканом.

Он извергался около 2 миллионов лет назад, затем 1,2 миллиона лет назад и 600 тысяч лет назад. В результате последнего извержения в атмосферу было выброшено около тысячи кубических километров пепла и обломков. Для сравнения, два других мощных извержения вулканов породили всего лишь 50 (Тамбора, 1815 год) и 10 кубических километров (Кракатау, 1883 год) пепла и аэрозолей.

В случае, если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, последствия могут стать катастрофическими для человечества и всей жизни на Земле. Помимо непосредственного ущерба от извержения, большие объемы пепла попадут в стратосферу, и на планете может наступить настоящая "вулканическая зима" в результате понижения средних температура на 3-5 градусов Цельсия. К примеру, даже значительно более слабое извержение вулкана Пинатубо в 1991 году вызвало похолодание климата примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Как отмечает Кеннетт, раньше ученые считали, что извержения подобных масштабов происходили на Йеллоустоне достаточно редко, лишь раз в несколько сотен тысяч лет. Калифорнийские геологи случайно выяснили, что это было не так, изучая породы со дна моря, сформировавшиеся во время последнего извержения Йеллоустона в окрестностях Санта-Барбары, в двух тысячах километров от кальдеры супервулкана.

Дно пролива Санта-Барбара, как отметили геологи, представляет собой своеобразную климатическую и геологическую летопись, анализируя которую, можно понять, как менялся климат Земли и когда происходили извержения вулканов в последние четыре тысячи лет, наблюдая за изменениями в концентрации различных элементов и изучая включения пыльцы, пепла и пыли.

В этих породах Кеннетт и его коллеги нашли две почти незаметных полосы из вулканического пепла, чей химический и изотопный состав безошибочно выдал в них следы двух извержений, которые произошли на Йеллоустоне с промежутком всего в 270 лет.

Небольшой промежуток между извержениями, как отметил геолог, не был заметен в отложениях осадочных пород на суше, так как они обычно бывают более спрессованными, чем залежи ила на дне океана. Поэтому ученые раньше не осознавали, что 630 тысяч лет назад произошло не одно, а два мощных извержения Йеллоустона.

Подобное открытие говорит сразу о нескольких вещах – извержения супервулканов могут происходить гораздо быстрее, чем мы думали раньше, и вулканические зимы на самом деле бывают заметно более длинными, чем считали климатологи. Как надеются геологи, их открытие поможет предсказать, когда произойдет следующее извержение Йеллоустона и оценить его возможные последствия для человечества.