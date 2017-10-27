Планетологи усомнились в наличии воды в "оврагах" на Марсе

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Загадочные темные линии на Марсе, которые сегодня считаются следами "свежих" потоков воды, могли возникнуть в результате движения своеобразных "ледяных саней" из замороженной углекислоты по склонам марсианских дюн, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислоты, и мы почти ничего не знаем, как она взаимодействует с поверхностью планеты. На Марсе есть все те же сезоны года, что и на Земле, и зимой часть углекислого газа превращается в лед и осаждается на поверхности, а весной эти запасы льда испаряются. Мы задумались, как сильно этот процесс может влиять на облик Марса", — рассказывает Лорен Маккион (Lauren McKeown) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Помимо крупных каналов и каньонов, на Марсе присутствует множество менее крупных впадин и оврагов, которые, как показали недавние наблюдения при помощи зонда MRO, периодические появляются и исчезают с поверхности красной планеты.

Судя по цвету и форме этих оврагов, все они сформировались относительно недавно, в последние несколько миллионов лет, что давало веские основания говорить о том, что на современном Марсе могут присутствовать значительные запасы воды. Относительно недавно подобные гипотезы получили новое подкрепление – зонд MRO, изучая периодически появляющиеся темные полосы на склонах кратерах на Марсе, обнаружил следы того, что они порождаются ручьями из крайне соленой воды.

Другие ученые придерживаются иного мнения – они полагают, что эти структуры могли быть порождены периодически формирующимися и тающими залежами сухого льда, замороженной углекислоты. В пользу этого говорит сразу несколько вещей – необычная форма нижней части подобных оврагов и темных полос, а также отсутствие сколь-либо значимых запасов воды внутри них. Ни та, ни другая группа планетологов готова поступиться своим мнением, что порождает огромные споры в научном сообществе.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе движение "ледяных саней" по поверхности Марса © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе движение "ледяных саней" по поверхности Марса

Маккион и ее коллеги попытались разрешить этот диспут, попытавшись повторить процесс "сухого" формирования этих оврагов и темных линий в лаборатории. Для этого ученые создали полную копию одной из дюн на поверхности Марса, и проследили за тем, как углекислый газ будет взаимодействовать с песком и грунтом земной "копии" красной планеты.

Когда ученые помещали брусок из сухого льда на поверхность подобной мини-дюны и повышали температуру ее поверхности, имитируя наступление марсианской весны, кусок льда начинал самостоятельно скользить по ее склонам, двигаясь вниз подобно своеобразным "ледянкам", чье днище "сминает" грунт и прокладывает полосу в нем.

"Температура бруска льда и почвы Марса будет разной, благодаря чему под льдиной возникнет своеобразная газовая подушка, которая позволит ей в прямом смысле "левитировать" и скользить вниз, подобно тому, как шайба скользит по столу для мини-хоккея. Когда она достигнет нижней части склона, лед воткнется в грунт и затем бесследно испарится, оставив лишь яму", — рассказывает Маккион.

Эта яма, как отмечают ученые, в некоторых случаях формировалась так быстро, что кусок льда полностью "тонул" в ней и порождал своеобразный гейзер из песка и пыли, которые попадали в разреженный марсианский воздух вместе со струями углекислого газа. И ямы, и следы этих гейзеров, как отмечает ирландский астроном, практически всегда находят рядом с оврагами на Марсе.

Как показывают расчеты ученых, даже относительно небольшие "ледянки" могут порождать очень широкие и глубокие каналы, чья ширина может составлять от метра до двух десятков метров. В ближайшее время планетологи проверят эти прогнозы, наблюдая за формированием новых каналов на поверхности реального Марса.