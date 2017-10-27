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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли белок, который проводит ток подобно металлу

15:5627.10.2017
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© Фото : Пресс-служба Университета ИТМОМолекула белкаМолекула белка
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Физики и биологи из США открыли крайне необычную белковую молекулу, которая может проводить ток примерно таким же образом, как и металлы, что позволяет использовать ее в качестве базы для "живой" электроники будущего, говорится в статье, опубликованной в журнале Nano Futures.

"Мы просто пытались проверить, могут ли наши секвенаторы "видеть" полноценные белковые молекулы. Когда мы прикрепили к электродам интегрин, один из белков человека, и подняли напряжение, мы обнаружили, что биополимер начал вести себя как некий новый металл, имеющий крайне высокую электропроводность",  — рассказывает Стюарт Линдси (Stuart Lindsay) из университета Аризоны в Темпе (США).

Лампа, подвешенная на электродах из углеродной «нитки»
© Фото : Jeff Fitlow/Rice University
Американские физики создали "нитки" из углеродных нанотрубок

За последние два десятилетия ученые открыли сотни и тысячи различных органических веществ, способные заменить кремний в качестве основного компонента компьютерных чипов и других полупроводниковых устройств, и многие из них сегодня очень широко применяются при производстве жидкокристаллических экранов, носимой электроники и ряда датчиков, пригодных для имплантации в организм людей и животных.

Несмотря на все эти успехи, "органическая" революция в полупроводниковом мире так и не произошла по одной простой причине – ни один природный или синтетический полимер не проводит электрический ток достаточно хорошо для того, чтобы им можно было заменить металлические дорожки в микросхемах и других компонентах электроники.

Линдси и его коллеги случайно выяснили, что подобную роль может играть "хвост" белка интегрина, одного из рецепторов на поверхности человеческих клеток, экспериментируя с новыми системами секвенирования ДНК.

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© Фото : Beckman Institute, University of Illinois and Tufts University
Ученые создали "растворимую" электронику, пригодную для имплантации

В последние годы, как рассказывает биолог, физики и инженеры разработали несколько принципиально новых методов расшифровки генетического кода, которые позволяют считывать его структуру "напрямую", пропуская одиночную нить ДНК через специальные поры или между электродами, реагирующими на различия в структуре "кирпичиков" генома.

Аналогичным образом, как предположили ученые, можно изучать и структуру белковых молекул, "разворачивая" их и продавливая их через подобные поры. Руководствуясь этой идеей, Линдси и его коллеги пропускали через эти электроды фрагменты и целые молекулы белков, наблюдая за изменениями в том, как через них двигался ток.

Когда ученые пропустили через эту конструкцию внешнюю часть белка интегрина, управляющую "склеиванием" клеток, их ожидал сюрприз – эта молекула, в отличие от всех остальных цепочек аминокислот, была не изолятором, а проводником тока.

Подобное открытие удивило ученых, и они проверили все альтернативные объяснения подобного поведения электродов, прежде чем они поверили в то, что интегрин действительно является проводником.

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Более того, дальнейшее изучение его свойств при помощи туннельного микроскопа показало, что эти молекулы проводят ток примерно таким же образом, как и металлы. Внутри них присутствуют свободные электроны, способные перемещаться по молекуле и участвовать в процессе передачи энергии.

Схожими свойствами, как считают исследователи, могут обладать и другие белковые молекулы, и сейчас они пытаются понять, так ли это или нет, анализируя структуру интегрина и сравнивая его с другими биополимерами, которые можно найти в клетках людей и других живых существ.

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