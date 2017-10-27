РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Зонд Dawn нашел на Церере следы гигантского древнего океана

12:4227.10.2017
0760
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAСледы древнего океана, найденные на поверхности Цереры зондом DawnСледы древнего океана, найденные на поверхности Цереры зондом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Зонд Dawn нашел первые намеки на существование гигантского подледного океана на Церере, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Чем больше мы узнаем о Церере, тем больше мы понимаем то, что она является очень сложным миром, который в прошлом мог иметь океан из жидкой воды на поверхности, остатки которого могли сохраниться в недрах карликовой планеты", — заявила Джулия Кастилло-Роджес (Julie Castillo-Rogez), научный руководитель миссии Dawn.

Структура недр Цереры, карликовой планеты
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
НАСА: Церера оказалась похожей изнутри на слоеную "матрешку"

С февраля 2015 года, когда Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на ее поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, природа которых – залежи соли и соды – была раскрыта совсем недавно. Существуют даже предположения, что под ее поверхностью может скрываться жидкий океан из соленой воды.

Так как Церера располагается достаточно близко к Солнцу, такая гипотеза поставила перед учеными еще одну загадку – как вода может существовать на ее поверхности и не быть испаренной лучами Солнца за миллиарды лет существования Солнечной системы. Один из самых простых вариантов ответа на этот вопрос – наличие на Церере кратеров, куда никогда не попадают лучи светила.

Альтернативный ответ на этот вопрос, как обнаружили две группы ученых, опубликовавших статьи в журналах JGR: Planets и Earth and Planetary Science Letters, может быть более интересным, чем предполагали планетологи – в прошлом, как показывают новые снимки и данные по структуре недр Цереры, ее поверхность могла быть покрыта гигантским океаном из воды.

Так художник представил себе Dawn в процессе «финального рывка» к Церере
© NASA / JPL-Caltech
Зонд Dawn попытается раскрыть тайну происхождения воды на Церере

Как показали наблюдения за гравитационными аномалиями в недрах Цереры, верхние слои ее коры по своей плотности больше ближе ко льду, чем к горным породам, но при этом они обладают гораздо большей прочностью, чем чистый лед. Иными словами, если бы Церера состояла из обычного льда, ее поверхность не была бы столь стабильной, какой она является в действительности.

Причиной этого, как показали компьютерные модели недр карликовой планеты, может быть то, что эти запасы воды представляют собой не чистый лед – часть из них является так называемыми клатратами, соединением воды, метана и других газов. Клатраты являются очень прочным и стабильным материалом при достаточно низких температурах, что может объяснять то, почему Церера сохраняет свою форму.

Как эти клатраты могли возникнуть на Церере? На Земле подобные соединения формируются только в одном месте – на дне морей и океанов. Как полагают ученые, залежи клатратов могли появиться на карликовой планете в далеком прошлом, примерно 4 миллиарда лет назад, когда ее недра были достаточно горячими, а ее поверхность была покрыта океаном из жидкой воды.

Трехмерное изображение горы-пирамиды на Церере
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/LPI
НАСА: Церера могла быть покрыта в прошлом множеством "пирамид"

Следы этого океана, как предполагают участники миссии Dawn, могут скрываться в тех регионах Цереры, где датчики зонда зафиксировали области с относительно низкой плотностью по отношению к окружающим их залежам клатратов.

Эти останки океана могут периодически попадать на поверхность карликовой планеты в ходе извержений криовулканов, подобных загадочной пирамидальной горе Ахуна, открытой камерами Dawn в первые дни его работы на орбите Цереры.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена