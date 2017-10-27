Зонд Dawn нашел на Церере следы гигантского древнего океана

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Зонд Dawn нашел первые намеки на существование гигантского подледного океана на Церере, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Чем больше мы узнаем о Церере, тем больше мы понимаем то, что она является очень сложным миром, который в прошлом мог иметь океан из жидкой воды на поверхности, остатки которого могли сохраниться в недрах карликовой планеты", — заявила Джулия Кастилло-Роджес (Julie Castillo-Rogez), научный руководитель миссии Dawn.

С февраля 2015 года, когда Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на ее поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, природа которых – залежи соли и соды – была раскрыта совсем недавно. Существуют даже предположения, что под ее поверхностью может скрываться жидкий океан из соленой воды.

Так как Церера располагается достаточно близко к Солнцу, такая гипотеза поставила перед учеными еще одну загадку – как вода может существовать на ее поверхности и не быть испаренной лучами Солнца за миллиарды лет существования Солнечной системы. Один из самых простых вариантов ответа на этот вопрос – наличие на Церере кратеров, куда никогда не попадают лучи светила.

Альтернативный ответ на этот вопрос, как обнаружили две группы ученых, опубликовавших статьи в журналах JGR: Planets и Earth and Planetary Science Letters, может быть более интересным, чем предполагали планетологи – в прошлом, как показывают новые снимки и данные по структуре недр Цереры, ее поверхность могла быть покрыта гигантским океаном из воды.

Как показали наблюдения за гравитационными аномалиями в недрах Цереры, верхние слои ее коры по своей плотности больше ближе ко льду, чем к горным породам, но при этом они обладают гораздо большей прочностью, чем чистый лед. Иными словами, если бы Церера состояла из обычного льда, ее поверхность не была бы столь стабильной, какой она является в действительности.

Причиной этого, как показали компьютерные модели недр карликовой планеты, может быть то, что эти запасы воды представляют собой не чистый лед – часть из них является так называемыми клатратами, соединением воды, метана и других газов. Клатраты являются очень прочным и стабильным материалом при достаточно низких температурах, что может объяснять то, почему Церера сохраняет свою форму.

Как эти клатраты могли возникнуть на Церере? На Земле подобные соединения формируются только в одном месте – на дне морей и океанов. Как полагают ученые, залежи клатратов могли появиться на карликовой планете в далеком прошлом, примерно 4 миллиарда лет назад, когда ее недра были достаточно горячими, а ее поверхность была покрыта океаном из жидкой воды.

Следы этого океана, как предполагают участники миссии Dawn, могут скрываться в тех регионах Цереры, где датчики зонда зафиксировали области с относительно низкой плотностью по отношению к окружающим их залежам клатратов.

Эти останки океана могут периодически попадать на поверхность карликовой планеты в ходе извержений криовулканов, подобных загадочной пирамидальной горе Ахуна, открытой камерами Dawn в первые дни его работы на орбите Цереры.