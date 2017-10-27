РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между сексом и марихуаной

11:5227.10.2017
02380
© Fotolia / DWPНочной клубНочной клуб
© Fotolia / DWP

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Частое употребление марихуаны оказалось статистически связано с учащением половых контактов и понижением "социальных барьеров", что следует учитывать наркологам и сексологам, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Sexual Medicine.

"Вопреки обыденным представлением, употребление этого наркотика не притупляет половое влечение. Скорее, мы можем сказать, что частое курение марихуаны повышает частоту половых актов. Что интересно, этот эффект был одинаково сильным среди одиноких и семейных людей, а также не зависел от возраста, пола и наличия детей", — заявил Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg) из Стэнфордского университета (США).

Курительная смесь. Архивное фото
© Fotolia / asierromero
Ученые нашли признаки того, что марихуана может вызвать зависимость

В последние годы среди ученых возобновилась дискуссия о том, является ли марихуана наркотиком и вызывает ли она зависимость. Исследования, проводившиеся в прошлом на животных, давали в основном отрицательный ответ, однако недавние наблюдения за большими группами любителей "травки" показали, что постоянное употребление марихуаны ведет к изменениям в работе мозга и притупляет чувство удовольствия от ожидания приятных вещей.

Все это указало на то, что марихуана может вызывать как минимум психологическую зависимость и повышать шансы на то, что ее любитель в будущем начнет употреблять и другие наркотические вещества в поисках новых ощущений и остроты жизни.

Достаточно давно наркологи, как отмечает Эйзенберг, считали, что употребление "травки" имеет как минимум одно заметное последствие для работы организма – марихуана, как предполагали ученые, опираясь на рассказы любителей этого наркотика, снижает половое влечение и мешает работе половых органов. Кроме того, употребление марихуаны, как обнаружили другие группы ученых, может ухудшать качество спермы и вести к эректильной дисфункции.

Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета
© Fotolia / Zerbor
Ученые доказали, что марихуана является "стартовым" наркотиком

С другой стороны, опыты на животных говорили об обратном – тетрагидраканнабинол, главный действующий компонент марихуаны, повышал активность "центров секса" в мозге и подавлял цепочки нейронов, отвечающие за соблюдение социальных норм.

Подобные разночтения заставили Эйзенберга и его коллег проверить, какая из этих теорий верна, собрав и проанализировав статистику по тому, как часто любители марихуаны занимаются сексом. В этом ученым помогло то, что очень большое число жителей США – примерно 30 миллионов человек – пробовало или регулярно употребляет этот наркотик, и сознается в этом социальным службам.

Проанализировав анкеты примерно 50 тысяч подобных молодых людей, ученые обнаружили, что употребление марихуаны оказалось статистически  связанно с большей, а не меньшей частотой половых контактов. В среднем, парни и девушки, не употреблявшие "травки", занимались сексом примерно шесть раз в месяц, а любители этого наркотика – примерно семь раз. Иными словами, частота занятий сексом повышалась на 20%, причем она была выше у тех людей, которые чаще употребляли наркотик, чем у тех, кто пробовал его лишь эпизодически.

Cтоматологический кабинет. Архивное фото
© Fotolia / CandyBox Images
Ученые: длительное употребление марихуаны ведет к пародонтозу

Получив подобный результат, ученые проверили, не мог ли он возникнуть из-за различий в экономическом положении, демографии, семейном статусе и в других характеристиках людей, употреблявших и не употреблявших марихуану. Даже когда наркологи "удалили" все эти факторы из данных, связь между марихуаной и сексом не исчезла.

Айзенберг подчеркивает, что наличие подобной связи совсем не говорит о том, что курение "травки" сделает кого-то более успешным среди представителей противоположного пола, и поэтому пробовать ее ради этих целей не стоит. Кроме того, данное открытие никак не опровергает того, что марихуана может вызывать эректильную дисфункцию и ухудшать качество спермы, заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена