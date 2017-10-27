РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Экологи: в Европе могут исчезнуть последние "ровесники" динозавров

10:5627.10.2017
02291
© Фото : Fred RumseyВымирающий папоротник вида Asplenium auritumВымирающий папоротник вида Asplenium auritum
© Фото : Fred Rumsey

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Древнейшие папоротники Европы, дожившие до наших дней со времен динозавров, находятся под угрозой вымирания, и примерно 20% из них сегодня попали в Красную книгу, заявили эксперты Международного союза охраны природы (IUCN).

"Папоротники и плауны являются одними из самых популярных декоративных растений уже несколько столетий, и увлечение ими уже чуть не привело к исчезновению некоторых представителей данной флоры в викторианские времена. Несмотря на их невероятную живучесть, соседство с человеком ставит их выживание под угрозу, особенно те виды папоротников, которые живут в водной среде", — заявил Люк Бас (Luc Bas), директор европейского бюро IUCN.

Осенний лес. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
В Красную книгу Подмосковья могут внести 80 новых видов растений и животных

Первые растения появились на Земле примерно 470 миллионов лет назад, в середине ордовикского периода. Они были мало похожи на своих современных потомков, первые представители которых, папоротники, плауны и голосеменные растения, появились лишь через 70 миллионов лет.

Голосеменные растения доминировали на Земле на протяжении второй половины палеозоя и всей мезозойской эры, и были главными представителями флоры во времена расцвета и исчезновения динозавров. Еще до исчезновения гигантских ящеров их начали теснить первые цветковые растения, и теперь папоротники и родственные им виды занимают лишь некоторые экологические ниши в современных лесах, пустынях и горах, где их более "продвинутые" конкуренты уступают им в конкурентной борьбе.

Мюнхикский лесной крапивник, птица из Красной книги, может исчезнуть в ближайшие годы
© Фото : Natalia Ocampo-Peñuela
Экологи: сотни видов тропических птиц могут исчезнуть в ближайшие годы

Необычный облик этих растений, а также их мифические магические свойства, давно привлекали внимание человека, и сегодня папоротники можно часто встретить в домах и в садах людей, где их высаживают в качестве декоративных растений. Эта практика, а также резкое увеличение интенсивности сельского хозяйства, как констатируют эксперты Международного союза охраны природы, поставило под угрозу вымирания сразу 20% видов европейских папоротников и плаунов.

По текущим оценкам ученых, на территории Европы присутствует примерно 194 вида папоротников и плаунов, четверть которых не встречается ни в одном другом уголке Земли.  Ареалы обитания и численность всех этих растений резко сократилась за последние десятилетия, и самые древние из них, как отмечает Бас, сегодня попали в категорию видов, которым угрожает вымирание.

Семимесячный детеныш панды в зоопарке Мадрида
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Панды по-прежнему находятся под угрозой вымирания, заявили экологи

К примеру, ареал обитания итальянских полушников (Isoëtes malinverniana), одного из водных видов плаунов, сократился на 80% за последние 30 лет. Причиной этого, как пояснили ученые, было то, что в последние годы власти Италии соорудили множество оросительных каналов для ирригации полей, чья постройка нарушила жизненный цикл этих растений и привела к резкому сокращению в их численности.

Эти древние растения, как отмечают экологи, играют ключевую роль в работе лесных экосистем, помогая лесам восстанавливаться после пожаров, и их исчезновение приведет к серьезным последствиям. Как надеются в IUCN, новое издание Красной книги и новые данные по численности и ареалам обитания папоротников помогут властям ЕС и независимых стран Европы принять скорейшие меры по их защите.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена