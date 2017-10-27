Экологи: в Европе могут исчезнуть последние "ровесники" динозавров

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Древнейшие папоротники Европы, дожившие до наших дней со времен динозавров, находятся под угрозой вымирания, и примерно 20% из них сегодня попали в Красную книгу, заявили эксперты Международного союза охраны природы (IUCN).

"Папоротники и плауны являются одними из самых популярных декоративных растений уже несколько столетий, и увлечение ими уже чуть не привело к исчезновению некоторых представителей данной флоры в викторианские времена. Несмотря на их невероятную живучесть, соседство с человеком ставит их выживание под угрозу, особенно те виды папоротников, которые живут в водной среде", — заявил Люк Бас (Luc Bas), директор европейского бюро IUCN.

Первые растения появились на Земле примерно 470 миллионов лет назад, в середине ордовикского периода. Они были мало похожи на своих современных потомков, первые представители которых, папоротники, плауны и голосеменные растения, появились лишь через 70 миллионов лет.

Голосеменные растения доминировали на Земле на протяжении второй половины палеозоя и всей мезозойской эры, и были главными представителями флоры во времена расцвета и исчезновения динозавров. Еще до исчезновения гигантских ящеров их начали теснить первые цветковые растения, и теперь папоротники и родственные им виды занимают лишь некоторые экологические ниши в современных лесах, пустынях и горах, где их более "продвинутые" конкуренты уступают им в конкурентной борьбе.

Необычный облик этих растений, а также их мифические магические свойства, давно привлекали внимание человека, и сегодня папоротники можно часто встретить в домах и в садах людей, где их высаживают в качестве декоративных растений. Эта практика, а также резкое увеличение интенсивности сельского хозяйства, как констатируют эксперты Международного союза охраны природы, поставило под угрозу вымирания сразу 20% видов европейских папоротников и плаунов.

По текущим оценкам ученых, на территории Европы присутствует примерно 194 вида папоротников и плаунов, четверть которых не встречается ни в одном другом уголке Земли. Ареалы обитания и численность всех этих растений резко сократилась за последние десятилетия, и самые древние из них, как отмечает Бас, сегодня попали в категорию видов, которым угрожает вымирание.

К примеру, ареал обитания итальянских полушников (Isoëtes malinverniana), одного из водных видов плаунов, сократился на 80% за последние 30 лет. Причиной этого, как пояснили ученые, было то, что в последние годы власти Италии соорудили множество оросительных каналов для ирригации полей, чья постройка нарушила жизненный цикл этих растений и привела к резкому сокращению в их численности.

Эти древние растения, как отмечают экологи, играют ключевую роль в работе лесных экосистем, помогая лесам восстанавливаться после пожаров, и их исчезновение приведет к серьезным последствиям. Как надеются в IUCN, новое издание Красной книги и новые данные по численности и ареалам обитания папоротников помогут властям ЕС и независимых стран Европы принять скорейшие меры по их защите.