Палеонтологи открыли первого динозавра со "спецназовской" окраской

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Небольшие хищные пернатые динозавры, как обнаружили британские ученые, обладали своеобразной "спецназовской" окраской, помогавшей им скрывать себя от потенциальных жертв и более крупных хищников, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Динозавры кажутся нам странными существами, но их раскраска была почти не отличимой от той, которой сегодня обладают современные животные, занимающие схожие экологические ниши. У них было отличное зрение, и они были очень свирепыми хищниками, и все это должно было заставить их очень быстро выработать камуфлирующую окраску, похожую на ту, которую имеют современные млекопитающие и птицы", — заявил Джейкоб Винтер (Jacob Vinther) из Бристольского университета (Великобритания).

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. Так, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца. Кроме того, они раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, и успели несколько раз перекроить древо их эволюции. Сегодня палеонтологи ожесточенно спорят, зачем птицам и динозаврам нужны были перья, и как они появились.

Первая "революционная" находка такого типа была сделана в 1996 году, когда китайские палеонтологи нашли на территории провинции Ляонин кости пернатого динозавра, получившего имя синозавроптерикс (Sinosauropteryx prima). Его останки, а также последующие удачные открытия окаменелостей помогли ученым понять, что этот ящер был хищником, и понять, что его перья были раскрашены в несколько цветов – белый, рыжий и черный.

Как рассказывают Винтер и его коллеги, последней большой загадкой синозавроптерикса было то, как именно были распределены эти цвета. Возник вопрос — был ли этот динозавр похож на животных, живущих в тени лесов и окрашенных так, чтобы сливаться с тенями деревьев, или же на обитателей степей, имеющих особую "маскировочную" окраску, делающую их невидимыми на открытых пространствах.

Два десятилетия назад на этот вопрос нельзя было дать ответ, однако недавно ученые обнаружили, что окаменелые останки динозавров сохраняют в себе следы пигментных телец и молекул, придающих цвет шерсти животных и перьям птиц и динозавров. Руководствуясь этой идеей, палеонтологи проанализировали распределение этих молекул в отпечатках костей двух синозавроптериксов, и попытались понять, как были окрашены их перья при жизни.

Как оказалось, эти пернатые ящеры были похожи на современных спецназовцев по своей окраске – их хвост и морда были украшены темными и светлыми полосками, а глаза и макушку покрывала "маскировочная" темная полоса. Она, как отмечают ученые, помогала динозавру скрывать его блестящие глаза от хищников и жертв, а полосатый хвост помогал запутывать их при попытке сбежать или поймать добычу.

Другие черты их окраса указывали на то, что синозавроптериксы жили и охотились на открытых пространствах – нижняя часть тела была белой, а верхняя – темно-рыжей, что скрывало тень, которую отбрасывало их собственное тело на себя в то время, когда Солнце было особенно ярким, и позволяло ящерам сливаться с местностью.

Схожую окраску имеют многие современные животные и птицы, что, как считают ученые, указывает на то, что соперничество между хищниками и их жертвами было столь же ожесточенным в мезозойскую эру, как и сегодня.