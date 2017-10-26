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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи открыли первого динозавра со "спецназовской" окраской

19:1726.10.2017
0940
© University of BristolДинозавр синозавроптерикс, имевший необычную маскировочную окраскуДинозавр синозавроптерикс, имевший необычную маскировочную окраску
© University of Bristol

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Небольшие хищные пернатые динозавры, как обнаружили британские ученые, обладали своеобразной "спецназовской" окраской, помогавшей им скрывать себя от потенциальных жертв и более крупных хищников, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Динозавры кажутся нам странными существами, но их раскраска была почти не отличимой от той, которой сегодня обладают современные животные, занимающие схожие экологические ниши. У них было отличное зрение, и они были очень свирепыми хищниками, и все это должно было заставить их очень быстро выработать камуфлирующую окраску, похожую на ту, которую имеют современные млекопитающие и птицы", — заявил Джейкоб Винтер (Jacob Vinther) из Бристольского университета (Великобритания).

Так предположительно выглядело протомлекопитающее Megaconus
© Фото : April Isch, Zhe-Xi Luo, University of Chicago
Ученые выяснили, в какой цвет были окрашены первые млекопитающие

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. Так, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца. Кроме того, они раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, и успели несколько раз перекроить древо их эволюции. Сегодня палеонтологи ожесточенно спорят, зачем птицам и динозаврам нужны были перья, и как они появились.

Первая "революционная" находка такого типа была сделана в 1996 году, когда китайские палеонтологи нашли на территории провинции Ляонин кости пернатого динозавра, получившего имя синозавроптерикс (Sinosauropteryx prima). Его останки, а также последующие удачные открытия окаменелостей помогли ученым понять, что этот ящер был хищником, и понять, что его перья были раскрашены в несколько цветов – белый, рыжий и черный.

Как рассказывают Винтер и его коллеги, последней большой загадкой синозавроптерикса было то, как именно были распределены эти цвета. Возник вопрос — был ли этот динозавр похож на животных, живущих в тени лесов и окрашенных так, чтобы сливаться с тенями деревьев, или же на обитателей степей, имеющих особую "маскировочную" окраску, делающую их невидимыми на открытых пространствах.

Останки и меланосомы пушистого бэйпяозавра и древней протоптицы
© Фото : Li et al.
Цветные перья появились вместе с пернатыми динозаврами, заявили ученые

Два десятилетия назад на этот вопрос нельзя было дать ответ, однако недавно ученые обнаружили, что окаменелые останки динозавров сохраняют в себе следы пигментных телец и молекул, придающих цвет шерсти животных и перьям птиц и динозавров. Руководствуясь этой идеей, палеонтологи проанализировали распределение этих молекул в отпечатках костей двух синозавроптериксов, и попытались понять, как были окрашены их перья при жизни.

Как оказалось, эти пернатые ящеры были похожи на современных спецназовцев по своей окраске – их хвост и морда были украшены темными и светлыми полосками, а глаза и макушку покрывала "маскировочная" темная полоса. Она, как отмечают ученые, помогала динозавру скрывать его блестящие глаза от хищников и жертв, а полосатый хвост помогал запутывать их при попытке сбежать или поймать добычу.

Другие черты их окраса указывали на то, что синозавроптериксы жили и охотились на открытых пространствах – нижняя часть тела была белой, а верхняя – темно-рыжей, что скрывало тень, которую отбрасывало их собственное тело на себя в то время, когда Солнце было особенно ярким, и позволяло ящерам сливаться с местностью.

Так художник представил себе нодозавра, одного из самых бронированных динозавров мезозоя
© Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Drumheller, Canada
Палеонтологи откопали полную "броню" самого неуязвимого динозавра

Схожую окраску имеют многие современные животные и птицы, что, как считают ученые, указывает на то, что соперничество между хищниками и их жертвами было столь же ожесточенным в мезозойскую эру, как и сегодня.

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