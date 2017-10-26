Палеонтологи нашли динозавра с самозатачивающимися зубами

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Палеонтологи нашли на юге Франции останки крайне необычного травоядного динозавра, чьи зубы были устроены таким образом, что они фактически никогда не ломались и постоянно самозатачивались, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Необычная структура зубов этих динозавров говорит о том, что они были приспособлены к разрезанию пищи, а не к ее перемалыванию, как у других травоядных ящеров. Пока сложно судить, насколько прочными были эти зубы, однако их большие размеры и долгое время формирования говорит о том, что эти ящеры меняли зубы гораздо реже, чем гадрозавры и цератопсы", — рассказывает Паскаль Годфруа (Pascal Godefroit) из Королевского института естественных наук в Брюсселе (Бельгия).

До недавнего времени палеонтологи считали, что почти все динозавры были приспособлены к поеданию только одного типа пищи. К примеру, хищные рептилии ели только падаль или мясо себе подобных, а все крупные травоядные ящеры – исключительно флору того времени. В пользу этого говорит то, что лишь 3% птиц, "наследников" гигантов мезозоя, являются всеядными существами.

Подобные представления начали подвергаться сомнению в последние годы – к примеру, два года назад ученые обнаружили, что многие утконосые ящеры обладали очень сложными и эффективными зубами, позволявшими им пережевывать даже самые жесткие листья не хуже коз и лошадей. Кроме того, было открыто кандидатов на роль предположительного предка динозавров, питавшихся и растительной, и мясной пищей.

Годфруа и его коллеги выяснили, что еще более "продвинутые" зубы имели близкие родственники утконосых динозавров, относительно крупные двуногие травоядные ящеры-рабдодонты, появившиеся на Земле в начале юрского периода и просуществовавшие до самого конца эры гигантских ящеров.

Проводя раскопки на юге Франции, ученые натолкнулись на останки ранее неизвестного вида рабдодонтов, обладавших крайне необычными зубами. Эти ящеры, получившие имя Matheronodon provincialis в честь Провансаля, где были найдены их останки, и Филиппа Матерона, одного из первых французских палеонтологов, имели всего по четыре зуба на верхней и нижней челюсти.

Эти зубы, напоминавшие по своим размерам и форме крупное долото или резак токарного станка шириной в 5 сантиметров и высотой в 6 сантиметров, были расположены в "шахматном" порядке на челюстях динозавра, что делало его пасть похожей на ковш экскаватора или промышленные ножницы. Устройство зубов, как отмечает Годфруа, было крайне необычным для травоядных динозавров – их коронка была покрыта множеством острых граней, бороздок и бугорков, а также сверхпрочной эмалью.

Такое покрытие и форма делали зубы Matheronodon provincialis своеобразным аналогом современных "вечных" ножей – они никогда не становились тупыми и постоянно самозатачивались в процессе их "эксплуатации" животными.

Как предполагают ученые, подобные зубы позволяли этим динозаврам занимать уникальную экологическую нишу и поедать самые жесткие и "несъедобные" ветви и побеги растений, которые остальные ящеры просто не могли перекусить, не сломав своих зубов. В любом случае, их существование, как считают Годфруа и его коллеги, говорит о том, что динозавры имели гораздо более сложные зубы, чем принято считать сегодня, и не уступали в этом отношении млекопитающим.