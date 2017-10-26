Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более килограмма

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Специалисты калининградского янтарного комбината добыли в четверг янтарный самородок массой больше 1 килограмма, этот камень стал 15-м с начала сезона, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Анна Манахова.

"Буквально полчаса назад в карьере комбината добыли янтарный самородок, его масса 1 килограмм 140 граммов. Он стал уже 15-м с начала этого добычного сезона", — сказала Манахова.

Янтарные камни массой более 1 килограмма попадаются нечасто, оценку каждому такому самородку делает экспертная комиссия Гохрана России по целому ряду критериев, в том числе по качеству, форме, наличию сколов и шероховатостей. После этого принимается решение о том, станет ли камень музейным экспонатом или он может быть продан с аукциона. Первые такие торги прошли в Калининградской области в 2016 году в рамках проведения Первого экономического форума янтарной отрасли.

По словам Манаховой, янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% его разведанных мировых запасов. Ежегодно Калининградский янтарный комбинат, единственное в России подобное предприятие, добывает около 300 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются более чем в 110 тысяч тонн.

В августе этого года генеральный директор калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин рассказал в интервью РИА Новости, что такое количество крупных камней связано с тем, что добыча сейчас идет в янтароносном слое, в прошлом году работы велись в зоне ледникового размыва, который очень затруднял процесс добычных работ.