ФПИ и Минобрнауки выберут лучшие университетские проекты спецназначения

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Минобрнауки России выберут лучшие проекты университетов и научных институтов, направленные на развитие технологий специального и двойного назначения, сообщили РИА Новости в фонде.

"Минобрнауки России объявило о сборе заявок на выполнение фундаментальных и (или) поисковых исследований в интересах развития технологий специального и двойного назначения. Конкурс проводится совместно с ФПИ. Сбор заявок проводится до 31 октября 2017 года на портале Госзадание.рф", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, продолжительность проекта должна составлять не одного года. Заявки на выполнение проектов принимаются по нескольким направлениям, темы которых выбрали совместно Минобрнауки и ФПИ.

"Это разработка технологий подводной навигации и связи для необитаемых подводных аппаратов, системы радиосвязи на основе унифицированных мультисервисных радиомодулей, новые интерфейсы взаимодействия, управления и навигации для виртуальной и дополненной реальности, технологии выращивания костной ткани из стволовых клеток для последующей трансплантации, алгоритмы машинного обучения и другие", — добавили в фонде.

После получения заявок ФПИ проведет экспертизу проектов, в том числе анализ новизны ожидаемых результатов. Кроме того, фонд рассмотрит возможность продолжения сотрудничества с исполнителями наиболее интересных проектов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.