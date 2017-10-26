Генетики выяснили, как возникла средневековая эпидемия проказы

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Возбудитель проказы мог проникнуть на территорию Европы и вызвать средневековую эпидемию благодаря викингам-торговцам, продававшим беличьи шкурки или живых грызунов в портах на востоке Англии, говорится в статье, опубликованной вJournal of Medical Microbiology.

"Пока не понятно, как долго споры бактерий могли выживать на поверхности шкурок или в мясе белок, однако нельзя исключать и того, что родоначальником проказы были живые белки – в средние века знать часто держала их в качестве домашних питомцев. Дальнейшие исследования дадут нам ответ на этот вопрос", — заявила Сара Инскип (Sarah Inskip) из университета Лейдена (Нидерланды).

Хроники свидетельствуют о том, что проказа была широко распространена в Европе в первой половине Средних веков. В частности, от нее страдала примерно четверть жителей Скандинавии в конце 13 века. Слухи о высокой заразности и неизлечимость проказы заставляли жителей крупных городов выселять ее носителей в лепрозории. К концу 16 века ее эпидемия сошла на нет, и причины этого оставались неизвестными.

Источником этой эпидемии, как показали недавние раскопки на востоке Великобритании, могли послужить первые племена англо-саксов, мигрировавшие на туманный Альбион из Скандинавии в начале Средневековья. Вместе со своей культурой они могли занести в "большую" Европу и споры палочки Хансена (Mycobacterium leprae), возбудителя проказы, начавшей размножаться в более комфортных условиях.

Относительно недавно ученые обнаружили, что этот микроб не исчез с территории современной Англии – он продолжает поражать местных белок и других грызунов. Подобное открытие возродило интерес историков и биологов к изучению проказы. Два года назад Инскип и ее коллеги уже нашли первые намеки на то, как возникла средневековая эпидемия этой болезни, "воскресив" ДНК древней палочки Хансена, чьи обрывки были извлечены из костей жителей Англии времен упадка Римской империи.

Ее обнаружение в могильнике 4-5 веков нашей эры заставило ученых считать, что первыми "разносчиками" проказы могли быть англо-саксы и родственные им племена, мигрировавшие в это время из Скандинавии и севера Европы в западном направлении. Пытаясь найти иные подтверждения этой теории, Инскип и ее искали обрывки ДНК микроба в черепе женщины, умершей в начале 9 века от проказы и похороненной на кладбище деревни Хоксни в графстве Суффолк.

Открытие обрывков генома Mycobacterium leprae в этих костях, как отмечает Инскип, заставило ее команду поменять свое мнение – микроб, погубивший древнюю жительницу востока Англии, принадлежал к тому же семейству 3I, в которое входят бактерии, найденные в организме прокаженных белок и на античном кладбище.

Подобное совпадение, как считают генетики, не является случайным, и оно указывает на то, что палочка Хансена проникла в Англию и, вероятно, распространилась дальше по Европе благодаря торговцам-викингам, продававшим живых белок или их шкурки в портах на востоке Англии, которые были главными торговыми центрами Северной Европы до завоевания острова норманнами.

Подобный маршрут миграции проказы, как считают ученые, является самым логичным вариантом из всех возможных – достаточно прохладный климат Британии помог микробам приспособиться к жизни на континенте, а постоянный контакт с людьми – научиться заражать их. Как надеются генетики, другие открытия останков жертв проказы и обрывки ДНК микроба в них помогут нам заполнить все остальные "белые пятна" в истории развития этой эпидемии.