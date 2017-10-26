Раскрыта неожиданная опасность худобы для женщин

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетского университета установили, что у женщин, у которых в подростковом или среднем возрасте был недостаточный вес, высок риск раннего наступления менопаузы. Выводы ученых опубликованы в журнале Human Reproduction, краткое изложение научной работы доступно на портале EurekAlert!.

Чтобы выявить опасность чрезмерной худобы, исследователи проанализировали данные 78 759 женщин в возрасте от 25 до 42 лет. Был высчитан индекс массы тела. За пациентками наблюдали с 1989 по 2011 год.

В результате ученые установили, что у почти трех тысяч женщин, у которых наблюдалась чрезмерная худоба, менопауза наступила преждевременно.

Те женщины, кто проблем с недостаточным весом не имел, остались в стандартных границах менопаузы — 45 — 55 лет. В некоторых случаях она возникает раньше – в 40-45 лет. При этом прекращаются менструации, и женщина больше не может забеременеть.