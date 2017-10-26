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РИА Наука
РИА Наука

Прогноз погоды: как физики опровергают достоверность народных примет

10:0026.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗакатЗакат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. На данный момент предсказание погоды строится на измерении атмосферного давления, влажности воздуха, облачности, температуры, уровня осадков. А что делали люди до появления точных приборов, если требовалось понять, будет завтра дождь или солнце? Они наблюдали за совокупностью погодных явлений и учились предсказывать, что их ждет на следующий день. Древние "метеорологи" запоминали связь между цветом неба и погодой, не понимая, какая причина вызывает следствие в виде дождя, ветра или яркого солнца. Позже ученые сопоставили связь данных фактов и пришли к выводу, что народные приметы предсказывают погоду не точнее, чем подброшенная монетка.

Фигура сердца, выложенная магнитными полями на Солнце
© NASA / SDO/AIA
На Солнце появилась темная фигура, похожая на сердце

Одна из примет звучит так: "Если на закате, когда солнце еще высоко, небо покраснеет — к дождю или ветру, покраснеет после заката — к ненастью через один-два дня". Схожие приметы существуют и для рассвета: "Если на утренней заре небо или восходящее солнце красные — к изменению погоды, возможен дождь или ветер". 

Закаты и восходы всегда окрашены в золотистые и оранжевые тона. Происходит это из-за изменения пути, который необходимо пройти солнечному свету до наблюдателя. Чем больше человек отдаляется от Солнца вследствие вращения Земли, тем сильнее уменьшается угол падения лучей нашего светила. Следовательно, увеличивается и путь, который надо пройти солнечному свету через атмосферу до наблюдателя. 

Длина волны характеризуется расстояниями между ближайшими ее максимумами или минимумами. Чем волна короче, тем сложнее ей обогнуть препятствия. Именно поэтому так опасно коротковолновое излучение — частицы сталкиваются буквально со всем, что встречается на их пути, передавая энергию и ионизируя различные соединения.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаИллюстрация увеличения пути солнечных лучей
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Иллюстрация увеличения пути солнечных лучей

Длины волн такого излучения находятся в довольно широком диапазоне, но наш глаз способен воспринимать интервал от 400 до 760 нанометров. Нижней части этой границы принадлежит фиолетовый цвет, а верхней — красный. Примерно с 550 нанометров до 600 располагается желтый свет, переходящий в оранжевый на верхней границе. Интервал от 500 до 550 нанометров заняли оттенки зеленого, а ниже находится синий, постепенно переходящий в фиолетовый. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаВидимый спектр солнечного света
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Видимый спектр солнечного света

Длина волны характеризуется расстояниями между ближайшими ее максимумами или минимумами. Чем волна короче, тем сложнее ей обогнуть препятствия. Именно поэтому так опасно коротковолновое излучение — частицы сталкиваются буквально со всем, что встречается на их пути, передавая энергию и ионизируя различные соединения.

Чем больше расстояние, которое необходимо пройти солнечному свету, тем большей длиной волны должен обладать свет, чтобы дойти до наблюдателя на Земле. На рассвете и закате излучение идет почти по касательной к месту, где мы любуемся заходом или восходом. Поэтому в это время нас достигают более длинные из видимого диапазона волны, — и солнце обретает различные оттенки золота. 

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкРассвет в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Рассвет в Москве

Казалось бы, состав атмосферы (облака, водяные пары, частицы дыма и пыли) должен влиять на рассеивание света, вызывая изменения в цветовой картине заката или рассвета. Ведь чем больше свет рассеивается, тем сильнее длина волн смещается к правой границе спектра: они становятся длиннее. Но дело в том, что цвет неба определяется рассеиванием света либо на молекулах газов, из которых состоит воздух, либо на облаках в средней и верхней тропосфере (от пяти километров и выше). В средних широтах эти облака не имеют никакого отношения к метеорологическим явлениям у поверхности. Связанные с погодой облака расположены в основном на высотах от одного до четырех километров. Дым и пыль вообще содержатся в значительном количестве только в нижних полутора-двух километрах атмосферы, поэтому повлиять на рассеивание света не могут.

 

"На таких высотах изменение состава атмосферы возможно только из-за формирования облаков и конвективного переноса влаги, который в средних широтах достаточно интенсивен только летом. Поэтому основной вклад вносит формирование облаков среднего (4-6 километров) и верхнего ярусов (7-10 километров). Загрязнения с поверхности (особенно аэрозоли, частицы которых достаточно тяжелы) до такой высоты не добираются. Единственное исключение — это вулканические извержения (типа проснувшегося в 2010 году Эйяфьядлайёкюдля), но эти извержения и погода — вещи несвязанные", — поясняет Алексей Елисеев, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН. 

Таким образом, облака, связанные с погодой, никоим образом не влияют на цвет заката и восхода. К тому же содержание аэрозолей в атмосфере часто меняется после смены погоды, а не до нее, да и то не всегда. Поэтому лучше довериться прогнозу метеорологической службы, чем верить в народные приметы, а потом бегать в поисках зонтика или солнечных очков. 

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