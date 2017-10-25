Ученый: извержение вулкана на Бали вызовет временное глобальное похолодание

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Скорое извержение вулкана Агунг на острове Бали понизит среднегодовые температуры на Земле примерно на 0,2 градуса Цельсия в последующие пять лет и временно замедлит, но не остановит глобальное потепление, пишет Зеке Хаусфазер (Zeke Hausfather), американский климатолог из университета Калифорнии в Беркли.

"Следует учитывать, что эти прогнозы основываются на предположении, что феномен Эль-Ниньо будет находиться в "нейтральном" состоянии. Если Эль-Ниньо будет находиться в "отрицательной" фазе, Ла-Нинья, то тогда температуры опустятся на 0,4 градуса, а если он будет в "положительной" фазе, то следы похолодания будут почти незаметными", — заявил ученый.

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Вулкан Агунг является одним из самых крупных слоистых вулканов на территории тропической части Азии, и он известен ученым своими нечастыми, но при этом очень мощными извержениями. В последний раз Агунг "просыпался" в 1963 году, и его извержение привело к гибели примерно тысячи жителей острова, а также к серии резких изменений климата.

В сентябре этого года сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков в окрестностях вулкана, которые стали первым серьезным свидетельством того, что он начал просыпаться, и что его новое извержение может произойти в ближайшие месяцы и годы. Это привело к эвакуации примерно 100 тысяч человек, живущих на склонах Агунга, и заставило ученых приступить к новым прогнозам по последствиям его извержения.

Как считает Хаусфазер, опираясь на данные по прошлому катаклизму на Бали, это извержение приведет к заметному замедлению глобального потепления в 2018-2023 годах, если этому будут благоприятствовать другие климатические факторы.

Если извержение Агунга будет более сильным, то тогда последствия от этого будут более заметными, но продолжительность этого "глобального похолодания", по словам климатолога, будет примерно такой же, так как аэрозоли, выброшенные вулканом, осядут на землю примерно за такое же время. При более скромных масштабах извержения его климатические последствия будут минимальными, и текущий ход глобального потепления никак не поменяется.

В целом, если извержение произойдет в 2018 году и будет похожим на прошлый эпизод пробуждения Агунга, то тогда глобальное потепление будет временно "отброшено" примерно на четыре года. Иными словами, средние температуры в следующем году будут эквивалентны тем, которые господствовали на Земле в 2014 году. В 2023 году этот эффект исчезнет, и глобальное потепление возобновит свой прежний ход.