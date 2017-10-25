Ученые рассказали, как нужно правильно мыть яблоки

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Яблоки можно полностью "отмыть" от грязи и пестицидов, погрузив их на примерно 15 минут в раствор соды, заявляют ученые, опубликовавшие статью в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

"Распространение пестицидов привело к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, однако небольшие количества этих ядов могут сохраняться на поверхности овощей и фруктов, и попадать вместе с ними в организм человека. Часто их молекулы просачиваются и внутрь мякоти сельхозпродуктов, что ставит перед нами вопрос – как их можно удалить?", — заявила Лили Хэ (Lili He) из Лаборатории анализа пестицидов в Амхерсте (США).

Любой человек, побывавший в саду или на ферме, хорошо знает, что есть фрукты и овощи прямо с грядки в большинстве случаев нельзя. Их покрывает тонкая пленка из различных отравляющих веществ, которыми фермеры опрыскивают свой урожай для его защиты от вредителей.

В большинстве случаев и производители таких средств, и сами хозяева фруктов считают, что их можно легко удалить, просто протерев яблоко или грушу или же помыв их в воде. В промышленных условиях подобная мойка фруктов и овощей осуществляется при помощи специальной "хлорки", которая не только удаляет пестициды, но и убивает микробов и грибков, способных испортить урожай еще до его попадания на прилавки.

Хэ и ее коллеги заинтересовались тем, действительно ли подобная процедура и "хлорка" позволяют удалить большую часть пестицидов и предотвратить их накопление в организме. Для проверки этой идеи ученые закупились яблоками сорта "Гала", а также двумя типами отравы – тиабендазолом, средством для борьбы с грибками и нематодами, и фталофосом, одним из самых популярных инсектицидов.

Обрызгав яблоки раствором этих двух веществ, ученые попытались удалить их, используя три разных средства – обычную пресную воду, раствор соды и одну из самых популярных видов "хлорки", которую используют американские фермеры сегодня. Помыв каждое яблоко, ученые срезали небольшую часть кожуры и мякоти и "вымачивали" их в растворе, содержавшем в себе особые наночастицы из золота, присоединявшиеся к молекулам пестицидов.

Подсчитывая число наночастиц в разных слоях мякоти и кожуры, ученые пытались понять, как глубоко пестициды проникают вглубь плодов, и как хорошо три жидкости удаляли их не только с поверхности фрукта, но и из верхних слоев его мякоти.

Как показали эти опыты, дорогая "хлорка" уступила в этом забеге обычной соде – ее раствор лучше удалял молекулы фунгицида и инсектицида и с поверхности яблок, и в верхних слоях их мякоти. Вода, в свою очередь, оказалась на последнем месте, что говорит о том, что простое омовение фруктов и овощей не очищает их полностью от отравляющих веществ. Ни одно вещество не могло удалить пестициды в тех случаях, если они проникали на достаточно большую глубину в мякоть яблок, примерно в 200 микрометров и больше.

По этой причине ученые рекомендуют есть яблоки и другие овощи по возможности без кожуры, и мыть их раствором соды, которую можно легко купить в любом гипермаркете или магазине домашнего быта за гораздо меньшие деньги, чем дорогостоящие. Примерно 15 минут мойки, как заявляют Хэ и ее коллеги, вполне достаточно, чтобы удалить почти все молекулы пестицидов из фруктов и сделать их действительно безопасными для человека.