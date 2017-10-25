Вредные вещества могут накапливаться в зубных щетках, выяснили ученые

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Антибиотик триклозан и другие опасные вещества, содержащиеся в зубной пасте, могут накапливаться внутри щетины и пластиковой ручки зубных щеток и попадать в организм уже после отказа от подобной пасты, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

"Триклозан, на самом деле, вряд ли может вызывать какие-то сильные негативные эффекты в работе нашего организма, однако нужно понимать, что внутри щетины и полимерных материалов могут накапливаться и другие вещества, о которых владелец щетки не будет даже и подозревать. Мы просто хотим предупредить публику о том, что происходит с их щетками и какие последствия это может вызвать", — рассказал Баошань Син (Baoshan Xing) из университета Массачусетса в Амхерсте (США).

В последние годы ученые всерьез обеспокоились тем, как антибиотики, содержащиеся в различных гигиенических средствах и в кормах для животных, могут влиять на то, как быстро появляются так называемые "супербактерии" – болезнетворные организмы, обладающие стойкостью к действию большинства лекарств. Кроме того, накопление антибиотиков в организме, как показывают опыты на животных, могут вызывать гормональные нарушения и мешать нормальному развитию тела и мозга ребенка.

Подобные соображения уже привели к тому, что власти США и Европы уже запретили использовать триклозан, один из самых популярных антибиотиков, в качестве добавки для мыла, косметики и различных гигиенических средств. Единственным исключением в этом плане является зубная паста – добавление триклозана в нее заметно понижает вероятность развития воспалений десен, что побудило чиновников убрать ее из списка запрещенных товаров.

Син и его коллеги раскрыли одно из самых необычных свойств подобных зубных паст, пытаясь выбрать идеальный вариант среди 22 марок обычных зубных щеток, популярных сегодня в Соединенных Штатах.

Ученых интересовало то, как меняется структура и химический состав нейлоновых волокон, из которых изготовлен ворс щеток, а также вставок и полосок из полимерных материалов, которые производители подобных гигиенических приборов вставляют в них для повышения их гибкости и надежности, и для очистки языка и десен от налета.

Это исследование привело к неожиданному открытию – оказалось, что и щетина, и ручки фактически всех зубных щеток содержат в себе множество пор, в которых постоянно скапливаются различные вещества, содержащиеся в зубной пасте, в том числе и молекулы триклозана.

Если человек переходит с "лечебной" на обычные марки пасты, этот триклозан начинает постепенно "сбегать" из щетины и пластика и попадает в ротовую полость в больших количествах. В среднем, в слюну и в рот попадает примерно в 10 раз больше антибиотика, чем содержится в одной полоске триклозановой пасты.

Сам триклозан, как подчеркивают ученые, вряд ли будет вредить здоровью людей, однако вместе с ним, как показали их опыты, в щетине и в пластике накапливаются и более опасные вещества, такие как ионол, один из компонентов отбеливающих паст, предположительно связанный с развитием рака.

Подобное свойство щеток, как считают авторы статьи, следует учитывать и их производителям, и обывателям, страдающим от аллергии или хронических болезней.