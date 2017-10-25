В центре Москвы нашли клад монет времен Петра I

Клад из 97 монет времен Петра I обнаружили на Нижней Радищевской улице во время работ по программе Моя улица, Москва. 25 октябяря 2017

Клад из 97 монет времен Петра I обнаружили на Нижней Радищевской улице во время работ по программе Моя улица, Москва. 25 октябяря 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Клад с 97 монетами конца XVII — начала XVIII века найден на Нижней Радищевской улице в центре Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Уже второй за два месяца тайник с монетами найден на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там нашли 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век). Теперь неподалеку от первого клада обнаружены 97 монет из такого же сплава. Новая находка датируется концом XVII — началом XVIII века", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, клад найден при осмотре строительной траншеи у дома 10, строения 1 на Нижней Радищевской улице поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болвановке. "Возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви", — предположил он.

По словам Емельянова, общий вес клада составляет 23,8 грамма. Диаметр монет не превышает восьми миллиметров, толщина каждой — около миллиметра.

Отмечается, что монеты находились глубоко в земле. Сосуд или мешочек, в котором их закопали, не уцелел. Из-за наличия меди в составе монет они окислились и крепко прилипли друг к другу, благодаря чему сохранили ценность.