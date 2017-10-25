Ученые нашли эффективное и безопасное средство от старения

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ученые доказали, что терапия с применением стволовых клеток является эффективным средством от старения и не оказывает побочных эффектов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Journals of Gerontology.

В ходе клинических испытаний специалисты из США и Австралии использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки (ММСК), которые обладают способностью трансформироваться во взрослом организме в костные, жировые и хрящевые ткани.

Пациентам, средний возраст которых составлял 76 лет, вводились дозы ММСК, выделенные из костного мозга доноров 20-45 лет. Через шесть месяцев у испытуемой группы улучшились показатели физической активности и общего качества жизни, а также повысился уровень белков, противодействующих развитию опухолей.

Во второй части исследования ученые организовали контрольную группу, в которой половина пациентов получили ММСК, а другие — плацебо. Специалисты не обнаружили никаких нежелательных побочных эффектов от терапии и подтвердили ее эффективность.