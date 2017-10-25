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РИА Наука
РИА Наука

"Устройство" мельдония: почему российские спортсмены выиграют суд у WADA

10:0025.10.2017
(обновлено: 10:01 25.10.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЛекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентствомЛекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Скандалы, громкие разоблачения, признания под гнетом обличающих доказательств, сломанные судьбы, слезы несостоявшихся стартов — это все мельдоний. Положительные допинг-пробы на содержание этого препарата вывели из строя ничего не подозревающих спортсменов. Хотя, как они могут ничего не подозревать, если в их организме находят молекулу вещества, не существующую в природе?

Символика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Красивая с химической точки зрения молекула милдроната была сделана латвийским химиком, академиком Академии наук Латвии Иварсом Калвиньшем.

Ученый понял, что как только организм ощущает стресс, он синтезирует внутри себя вещество гамма-бутиробетаин, или ГББ (gamma butyrobetaine, GBB). Дальше гамма-бутиробетаин переходит в картинитин — витаминоподобное соединение, которое участвует в окислении жирных кислот. Когда окисление заблокировано, жирных кислот не хватает, организм дает сигнал: начать производить энергию другим путем — через глюкозу. Тогда при поддержании высокого уровня энергии организму нужно гораздо меньше кислорода!

© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкДиректор латвийского Института органического синтеза Иварс Калвиньш
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Директор латвийского Института органического синтеза Иварс Калвиньш

Калвиньш исследовал маленькую молекулу ГББ. Тут ведь и менять-то нечего, только четыре атома углерода в цепочке. И все-таки один из них удалось заменить на азот.

В результате была получена идеальная молекула. При попадании в организм она делала свое дело и, не смешиваясь ни с чем, уходила из организма.

Поясняет Иварс Калвиньш: "Я специально сделал  милдронат неразлагаемым. Получилась копия углеродного регулятора ответа на стресс. В том числе энергетический стресс, когда нет кислорода. Потом во многих лабораториях мира химики пытались нас обойти, сделать что-то получше. Но пока почти за 50 лет это никому не удалось".

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаОтличие молекулы милдроната от гамма-бутиробетаина (ГББ)
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Отличие молекулы милдроната от гамма-бутиробетаина (ГББ)

Является ли милдронат допингом? Нет, и никто этого не утверждает. Вот и в документах WADA написано, что милдронат просто корригирует (улучшает) метаболизм. Однако если спортсмен не будет тренироваться, никакой милдронат ему не поможет.

Точно так же, как и красное мясо, например. Если спортсмен будет есть этот продукт, у него увеличатся мышцы. Если же мясо будет есть человек, который спортом не занимается, — оно будет иметь только вкусовой и энергетический смысл, притом что изменения в метаболизме будут наблюдаться. Так чем же употребление мяса отличается от приема милдроната?

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЛекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой милдронат, с 1 января 2016 года запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA)
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой милдронат, с 1 января 2016 года запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA)

Принцип WADA состоит в том, что эта организация запрещает все, что употребляется часто. Смысл таков: если употребляется часто — значит, помогает, а поэтому является допингом. Но с этой точки зрения может быть запрещено и употребление обычной воды!

Биатлонисты на огневом рубеже во время официальной тренировки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2015/16 в Эстерсунде, Швеция
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Переводя ход метаболизма с одних рельсов на другие: милдронат защищает организм от последствий перегрузок, — объясняет Иварс Калвиньш. —  С его помощью вы не бежите быстрее или дольше, но можете спокойно на следующий день повторить свою тренировку. Спортсмены все время преодолевают усталость, преодолевают сами себя. Поэтому самые волевые получают серьезное повреждение здоровья, а иногда и диагноз "внезапная смерть". Например, из 3500 спортсменов, которые занимаются баскетболом на уровне колледжа, умирает один в год. В случае приема милдроната — клетки, сердце и мышцы защищены. Я бы не запрещал этот препарат, а наоборот, рекомендовал бы его принимать абсолютно всем спортсменам".

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМария Шарапова (Россия) в четвертьфинальном матче одиночной встречи против Анетт Контавейт (Эстония) на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мария Шарапова (Россия) в четвертьфинальном матче одиночной встречи против Анетт Контавейт (Эстония) на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте

Но самое интересное начинается, когда речь заходит о том, как милдронат выводится из организма. Дело в том, что эта молекула из-за особого сходства с гамма-бутиробетаином может циркулировать в организме до года! Так происходит, потому что нужные белки, ферменты и сахара организм извлекает из мочи обратно, чтобы не потерять ценные вещества. Этот процесс давно известен, он называется канальцевой реабсорбцией.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаАнимация изображает процесс канальцевой реабсорбции, то есть обратного всасывания воды и веществ из содержащейся в просвете канальцев мочи в лимфу и кровь
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Анимация изображает процесс канальцевой реабсорбции, то есть обратного всасывания воды и веществ из содержащейся в просвете канальцев мочи в лимфу и кровь

В каждом отдельном случае обратное всасывание происходит по индивидуальному расписанию. Можно не употреблять милдронат три, шесть, 12 месяцев, и тем не менее допинг-проба определит его наличие в организме.

Комментирует Иварс Калвиньш: "К сожалению, изначально WADA основывалось на очень слабых знаниях о молекуле милдроната. Потом они связались со мной, а я сразу сказал им, что малые концентрации будут существовать в организме рекордно долгое время, а им будет трудно оправдаться в суде. В мае специалисты WADA опубликовали исследование, где признались, что при проведении чистого эксперимента было доказано присутствие мельдония в моче через полгода у людей, которые употребляли его всего лишь неделю. Теперь они просто разводят руками. А у российских спортсменов есть все основания выиграть судебные процессы против WADA".

© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкАкадемик Иварс Калвиньш
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Академик Иварс Калвиньш

Конечно, при проведении исследований вполне могла бы сработать идея поиска определенной концентрации милдроната. Как убедились специалисты WADA, разница в концентрации после однократного введения препарата оказалась в 18 раз выше по сравнению с той, которую удалось обнаружить у россиян. Об этом предупреждал и создатель молекулы Иварс Калвиньш. Но, вероятно, желание обнаружить хотя бы что-то запрещенное было таким сильным, что научным подходом решили пренебречь.

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