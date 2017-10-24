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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную роль вулканов в изменении климата

18:3024.10.2017
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© AFP 2017 / Juan CevallosИзвержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016Извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016
© AFP 2017 / Juan Cevallos

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Извержения вулканов не только охлаждают планету, выбрасывая в воздух гигантское количество аэрозолей, но и заставляют ледники таять быстрее из-за огромных масс пепла, выбрасываемых в ходе этих же самых катаклизмов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Все мы знаем, что темный снег и лед тают быстрее,  чем их белые аналоги, это все очень простая и очевидная вещь даже для ребенка. Но, с другой стороны, раньше никому не удавалось показать, что вспышки вулканизма и эпизоды быстрого таяния льдов в прошлом были связаны между собой", — заявил Франческо Мускитьелло (Francesco Muschitiello) из университета Колумбии (США).

Фрагмент древнего льда, извлеченного из толщи ледников Гренландии
© Фото : Sylvain Masclin
Ученые: вулканы дирижировали климатом в последние 2,5 тысячи лет

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Мускитьелло и его коллеги выяснили, что вулканы не всегда однозначно влияют на климат, одновременно вызывая и таяние льдов, и "вулканическую зиму", изучая отложения ила, формировавшиеся на дне пересохшего Балтийского ледникового озера. Оно представляло собой крупный временный водоем, покрывавший существенную часть современной Скандинавии в ледниковую эпоху летом, когда талая вода с ледников начинала стекать в котловину будущего Балтийского моря.

Вулкан Кракатау, Индонезия. Архив
© Fotolia / Byelikova Oksana
Вулканом по климату: можно ли за один день "отменить" потепление

Это озеро, по текущим оценкам геологов, возникло примерно 12 тысяч лет назад, на излете ледникового периода. и оно просуществовало несколько тысяч лет, накапливая на своем дне вулканический пепел, пыльцу и другие кусочки органики, способные многое рассказать о климате той эпохи, во время которой они возникли.

Климатологов в данном случае интересовало не содержимое, а внешний вид его донных отложений. Их толщина, как объясняют исследователи, является своеобразным аналогом годичных колец деревьев – чем шире каждый слой ила, тем больше воды должно было поступать в озеро со склонов отступающих ледников.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаВулканы не только охлаждают планету, но и заставляют ее ледники таять быстрее
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Вулканы не только охлаждают планету, но и заставляют ее ледники таять быстрее

Эта особенность дна Балтийского озера помогла ученым понять, какую роль в его формировании и наполнении играли вулканы, сопоставляя изменения в толщине слоев ила с тем, какие "вулканические" вещества были найдены внутри отложений льда, формировавшихся в Гренландии в ту же эпоху.

Это сравнение, вопреки ожиданиям ученых, показало достаточно странную картину. Во времена извержений вулканов, выбрасывавших большое количество аэрозолей в атмосферу, скорость таяния ледников не падала, а росла или оставалась прежней, несмотря на то, что подобные выбросы  понижали среднюю температуру на 3,5 градуса Цельсия на всей территории Скандинавии.

Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
© РИА Новости / Алексей Богдановский
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Причиной подобного аномального поведения ледников, как считают авторы статьи, был вулканический пепел – даже небольшие его количества, по словам климатологов, могли понизить отражающую способность льда на 15-20%, что заметно усилило бы прогрев ледников светом и теплом Солнца и ускорило их таяние.

Одно из подобных извержений, как предполагают ученые, могло резко ускорить темпы накопления воды в Балтийском озере, что привело к формированию канала между мировым океаном и этим водоемом и рождению Балтийского моря.

Все это, как считает Мускитьелло, указывает на то, что вулканы могли играть гораздо большую роль в завершении ледникового периода, чем сегодня считают ученые, и что их выбросы влияют на климат не так однозначно, как предполагалось ранее.

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