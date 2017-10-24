Ученые раскрыли необычную роль вулканов в изменении климата

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Извержения вулканов не только охлаждают планету, выбрасывая в воздух гигантское количество аэрозолей, но и заставляют ледники таять быстрее из-за огромных масс пепла, выбрасываемых в ходе этих же самых катаклизмов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Все мы знаем, что темный снег и лед тают быстрее, чем их белые аналоги, это все очень простая и очевидная вещь даже для ребенка. Но, с другой стороны, раньше никому не удавалось показать, что вспышки вулканизма и эпизоды быстрого таяния льдов в прошлом были связаны между собой", — заявил Франческо Мускитьелло (Francesco Muschitiello) из университета Колумбии (США).

Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых "дирижеров" климата нашей планеты. Они могут как повышать температуры на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца.

Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привел к наступлению "вулканической зимы" на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги, взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры, вызвали массовый голод и вспышки чумы.

Мускитьелло и его коллеги выяснили, что вулканы не всегда однозначно влияют на климат, одновременно вызывая и таяние льдов, и "вулканическую зиму", изучая отложения ила, формировавшиеся на дне пересохшего Балтийского ледникового озера. Оно представляло собой крупный временный водоем, покрывавший существенную часть современной Скандинавии в ледниковую эпоху летом, когда талая вода с ледников начинала стекать в котловину будущего Балтийского моря.

Это озеро, по текущим оценкам геологов, возникло примерно 12 тысяч лет назад, на излете ледникового периода. и оно просуществовало несколько тысяч лет, накапливая на своем дне вулканический пепел, пыльцу и другие кусочки органики, способные многое рассказать о климате той эпохи, во время которой они возникли.

Климатологов в данном случае интересовало не содержимое, а внешний вид его донных отложений. Их толщина, как объясняют исследователи, является своеобразным аналогом годичных колец деревьев – чем шире каждый слой ила, тем больше воды должно было поступать в озеро со склонов отступающих ледников.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Вулканы не только охлаждают планету, но и заставляют ее ледники таять быстрее © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Вулканы не только охлаждают планету, но и заставляют ее ледники таять быстрее

Эта особенность дна Балтийского озера помогла ученым понять, какую роль в его формировании и наполнении играли вулканы, сопоставляя изменения в толщине слоев ила с тем, какие "вулканические" вещества были найдены внутри отложений льда, формировавшихся в Гренландии в ту же эпоху.

Это сравнение, вопреки ожиданиям ученых, показало достаточно странную картину. Во времена извержений вулканов, выбрасывавших большое количество аэрозолей в атмосферу, скорость таяния ледников не падала, а росла или оставалась прежней, несмотря на то, что подобные выбросы понижали среднюю температуру на 3,5 градуса Цельсия на всей территории Скандинавии.

Причиной подобного аномального поведения ледников, как считают авторы статьи, был вулканический пепел – даже небольшие его количества, по словам климатологов, могли понизить отражающую способность льда на 15-20%, что заметно усилило бы прогрев ледников светом и теплом Солнца и ускорило их таяние.

Одно из подобных извержений, как предполагают ученые, могло резко ускорить темпы накопления воды в Балтийском озере, что привело к формированию канала между мировым океаном и этим водоемом и рождению Балтийского моря.

Все это, как считает Мускитьелло, указывает на то, что вулканы могли играть гораздо большую роль в завершении ледникового периода, чем сегодня считают ученые, и что их выбросы влияют на климат не так однозначно, как предполагалось ранее.