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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что "ГМО-гербицид" накапливается в организме человека

18:0024.10.2017
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© РИА Новости / Каве РостамханиПерейти в фотобанкАкции протеста против продуктов с ГМО Марш против МонсантоАкции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто
© РИА Новости / Каве Ростамхани
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Концентрация глифосата, главного компонента гербицидов компании Monsanto, выросла в организме пожилых людей в Соединенных Штатах в десятки раз за последние 23 года, что говорит о его серьезной опасности для здоровья человека, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAMA.

"До появления первых сортов ГМО-культур в 1993 году повышенные концентрации глифосата были характерны для очень небольшого числа людей. Сегодня повышенные концентрации этого гербицида встречаются среди 70% людей, прошедших через наши тесты", — рассказывает  Пол Миллс (Paul Mills) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Генно-модифицированные организмы получают, встраивая в их ДНК отдельные гены. Эта технология позволяет выводить растения, животных или бактерии с заранее заданными свойствами. Обычно при попытках запретить ГМО речь идет о генетически модифицированных растениях, которые выращиваются для употребления в пищу людьми или животными.

Распространение ГМО в последние годы начало вызывать широкую общественную реакцию, появились как ярые сторонники, так и противники таких сортов растений, утверждающие, что употребление продуктов на их базе в пищу ведет к развитию рака и других нарушений в организме. Сторонники ГМО, наоборот, утверждают, что их посадки сокращают использование гербицидов и гербицидов, чье негативное влияние на организм было давно доказано учеными.

Чужеродные гены, встроенные в ГМО, помогают таким растениям избегать действия этих отравляющих веществ, помогающих фермерам расчистить "жизненное пространство" для их будущего урожая. Символом подобных гербицидов является вещество под названием глифосат – основной компонент средств, продаваемых фирмой Monsanto вместе с ее ГМО-продукцией.

Крысы, архивное фото
© Fotolia / lculig
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На сегодняшний момент у ученых есть данные, которые одновременно и говорят в пользу того, что глифосат опасен для здоровья человека, и абсолютно противоположные данные экспериментов и наблюдений. Эта неоднозначность заставляет многих людей и экологические организации критиковать Monsanto и требовать запрета глифосата и всех подобных гербицидов в целом.

Аналогичные дискуссии, как отмечают Миллс и его коллеги, бушевали в обществе примерно 50 лет назад, когда ученые и экологические активисты начали обсуждать то, как "прадедушка" глифосата, пестицид ДДТ, влияет на организм. В 1972 году ДДТ был запрещен в большинстве стран мира, и причиной этого стал простой факт – ученые обнаружили, что этот пестицид постепенно накапливается в организме человека и животных и почти не выводится из него.

Нечто похожее, как обнаружили американские экологи и химики, происходит и с глифосатом – его типичная концентрация в моче и в крови жителей Калифорнии росла почти с такой же скоростью, с которой увеличивался объем производства и применения этого гербицида.

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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К примеру, в 1993 году типичная доля этого вещества составляла около 0,02 микрограмма на литр крови или мочи, и она повысилась до уровня в 0,5 микрограмма в 2016 году. Аналогичным образом повысились доли веществ, возникающих в результате распада молекул глифосата в теле человека.

Пока не понятно, могут ли подобные концентрации пестицида вызвать те эффекты, в том числе и рак, которые ученые фиксировали в опытах на животных, однако в ближайшее время Миллс и его коллеги планируют проверить это, заручившись поддержкой медиков, занимающихся изучением влияния гербицидов и пестицидов на организм человека.

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