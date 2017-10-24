Ученые раскрыли необычную связь между психопатией и общественной моралью

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Опыты в вирутальной реальности помогли британским психологам раскрыть необычную связь между психопатией и стремлению к защите "общего блага" – люди с нарушениями психики оказались более склонными жертвовать жизнью индивида ради защиты целой группы сограждан, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Наше исследование подчеркивает, насколько непоследовательным является человек с моральной точки зрения – то, что мы говорим, и то, что мы реально делаем, часто оказывается совсем разными вещами. Нам впервые удалось выяснить, как черты личности человека влияют на его физические действия, имеющие под собой моральную подоплеку", — заявила Кэтрин Фрэнсис (Kathryn Francis) из университета Рединга (Великобритания).

Pro bono

Вопросы морали и "правильного" поведения существуют практически так же долго, как сама человеческая цивилизация. Начиная с античных философов и заканчивая современными учеными, мыслители всех времен спорят о том, что является более моральным – благо индивида или "общее благо" всего общества в целом, можно ли жертвовать жизнью одного или нескольких людей во имя спасения еще большего числа граждан и так далее.

Некоторые группы людей, такие как психопаты или аутисты, как считают сегодня многие психологи, обладают иррациональным или гиперрациональным мышлением, и они крайне редко руководствуются в своих соображениях и действиях обыденной моралью. Как правило, такие люди делают в большинстве случаев "утилитарный" выбор – они жертвуют жизнью одного человека для спасения других. "Обычные" люди, как правило, поступают морально и отказываются от подобного "размена", не желая брать на себя вину за смерть одного человека.

Все подобные эксперименты и тесты, как отмечают Фрэнсис и ее коллеги, проводятся, по вполне понятным причинам, лишь в воображении людей и в диалогах и беседах с учеными. Как именно поступают люди в те моменты времени, когда они реально оказываются в подобных ситуациях, никто до настоящего момента времени не знал, и большинство психологов предполагало, что различий между словами и делом не должно быть.

Британские психологи проверили, так ли это на самом деле, создав специальную систему виртуальной реальности, которая воссоздавала в жизни то, что происходит в одной из классических ситуаций, описываемых в подобных тестах на "моральное поведение".

По сценарию этой задачи, на рельсах стоит несколько человек, и на них прямым ходом несется поезд или вагонетка, у которой отказали тормоза. В определенной точке над рельсами есть мост, где стоит еще один человек, которого можно столкнуть на рельсы. Его тело затормозит вагонетку, что позволит спасти жизни людей, стоявших на рельсах, заплатив за это спасение смертью одного человека.

Для повышения реалистичности этого эксперимента ученые создали специальный муляж человека на мосте, который добровольцы могли столкнуть с моста в виртуальной реальности, трогая и толкая манекен в реальном мире.

Quo vadis?

Эти опыты раскрыли несколько крайне необычных и при этом пугающих черт психики самых обычных людей, живущих в Рединге и других городах Британии. На словах, как отмечают психологи, лишь крайне небольшая доля добровольцев, около 5-10%, заявляла о своей готовности столкнуть человека ради спасения большего числа людей в подобной гипотетической ситуации.

При переходе в виртуальное пространство картина радикально менялась – больше половины добровольцев поменяли свое мнение и переходили к сталкиванию человека с моста, подходя к решению этой моральной проблемы с "утилитарной" позиции.

Что интересно, опыты с муляжом тела их "сакральной жертвы" раскрыли еще одну любопытную вещь – люди, демонстрировавшие некоторые черты психопатии в своем поведении, гораздо быстрее принимали решение пожертвовать жизнью индивида ради "общего блага" и сильнее сталкивали его с моста, чем добровольцы без подобных отклонений.

Еще более интересным выглядело то, что физический контакт с телом будущей жертвы несколько уменьшал желание некоторых людей поступать таким образом, в результате чего общее число "утилитарных" решений несколько снизилось по сравнению с опытами в чистой виртуальной реальности.

Получив подобные результаты, ученые провели еще один похожий тест, в рамках которого участники опытов брали на себя роль командира разведотряда, один из бойцов которого был смертельно ранен. У него появлялся выбор – или оставить его при отступлении, в результате чего раненого солдата начали бы пытать враги, или самостоятельно довершить начатое, перерезав ему горло.

В данном случае были получены аналогичные результаты, показавшие, что склонность к утилитарному поведению действительно была связана с психопатией. Это, как считают британские исследователи, объясняет сам факт существования психопатии в человеческом обществе и говорит о том, что она не всегда бывает исключительно негативным явлением, как считает большинство обывателей.