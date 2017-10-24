Ученые предупредили, что магнитные бури могут бушевать несколько месяцев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Магнитные бури, повторяющиеся каждые две недели, будут бушевать на поверхности Земли, такая геомагнитная картина может держаться несколько месяцев, сообщает во вторник Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

"Пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь, повторяющихся каждые две недели", — говорится в сообщении на сайте ФИАН.

Как рассказывают сотрудники института, в настоящее время в космическом пространстве наблюдаются два плотных потока солнечного ветра, источники которых располагаются на противоположных сторонах нашей звезды. Солнце при взгляде с Земли совершает оборот примерно за 27 дней. Потоки солнечного ветра, источники которых находятся на Солнце и вращаются сейчас вместе с ним, "ударяют" по Земле поочередно с шагом 2 недели (половина от 27-дневного периода), создавая магнитные бури, повторяющиеся с таким же шагом.

"Такая стабильная картина повторяющихся геомагнитных возмущений характерна для Солнца вблизи минимума активности. В этот период на Солнце чрезвычайно упрощается магнитная конфигурация и, поскольку новые магнитные области и пятна почти не появляются, конфигурация потоков солнечного ветра становится очень стабильной. Иногда она существует без изменений несколько месяцев. Не исключено, что так будет и на этот раз", — отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что ближайшие геомагнитные бури, которые продлятся на Земле с 24 по 27 октября, не превысят двух баллов по пятибалльной шкале (то есть, будут средней силы). Таких бурь бывает до 60 в год. Следующая буря, начало которой ожидается 6-7 ноября, будет несколько сильнее из-за более высокой плотности соответствующего потока ветра.