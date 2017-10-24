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РИА Наука
РИА Наука

Ученые не смогли объяснить, как у далекой планеты появилась гигантская луна

13:5024.10.2017
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© Fotolia / sdecoretВосход солнца над группой планетВосход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Первая экзолуна, найденная недавно учеными в созвездии Лебедя, может представлять собой гигантскую "суперземлю" размером с Сатурн, полностью покрытую водой, чья история рождения пока является абсолютной загадкой для ученых, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Все возможные варианты свойств этой луны являются огромной загадкой для теоретиков – данная планета является слишком большой для того, чтобы ее формирование можно было объяснить при помощи классических теорий рождения лун. И данные с "Кеплера", и история рождения Солнечной системы не дают никаких подсказок в этом отношении", — заявил Рене Хеллер (Rene Heller) из Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия).

Экзопланета Кеплер-186F
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Планетологи открыли первую луну за пределами Солнечной системы

Первый спутник планеты вне пределов Солнечной системы был открыт двумя известными планетологами, Дэвидом Киппингом и Алексом Тичи, в июле этого года, когда они поделились с публикой первыми результатами проекта, нацеленного на поиск подобных объектов в данных, собранных телескопом "Кеплер" в первый этап его работы на орбите.

Эта луна, как рассказывают ученые, вращается вокруг планеты Kepler-1625b, уменьшенного аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в 6 раз больше, чем у Земли. Она совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине "зоны жизни".

С другой стороны, последние замеры свойств звезды Kepler-1625 показывают, что она может быть намного больше, чем считали раньше ученые. В таком случае  Kepler-1625b будет похож на Юпитер, а не на Сатурн, и ее луна в таком случае будет невозможно большой – она будет сопоставима по массе и диаметру с Нептуном, а не спутниками Юпитера.

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© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
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Подобные расхождения, как отмечает Хеллер, мешают определению точных размеров и свойств этой луны, и он попытался понять, как может выглядеть луна Kepler-1625b-I при разных комбинациях размеров звезды и планеты, вокруг которой она вращается, и найти самый правдоподобный вариант.

Как показали эти расчеты, ни одного правдоподобного варианта, на самом деле, не существует – в "лучшем" случае луна Kepler-1625b будет напоминать по своим размерам, плотности и другим свойствам Землю или Венеру, а в "худшем" – она будет суперземлей размером с Сатурн, полностью покрытой многокилометровым водным океаном.

Скорее всего,  Kepler-1625b-I будет занимать среднюю позицию между этими двумя крайностями – по своим размерам и химическому составу она должна быть похожа на Нептун или Уран. С другой стороны, все три случая, по словам Хеллера, нельзя объяснить при помощи современных теорий, описывающих рождение луны Земли и спутников планет-гигантов.

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© NASA / JPL-Caltech
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Планеты таких размеров просто не могут формироваться ни при столкновениях "родительской" планеты с небольшим небесным телом, как возникла наша Луна, ни в результате слияния остатков планетарных "стройматериалов", как родились спутники Сатурна и Юпитера. Поэтому и облик первой экзолуны, и возможная история ее формирования остаются загадкой для ученых.

Первые конкретные ответы на все эти вопросы будут получены уже в конце этой недели – Тичи и Киппинг начнут первые наблюдения за Kepler-1625b-I, используя мощности "Хаббла". Эти снимки и данные, как надеются ученые, помогут им уточнить размеры звезды и понять, является ли их находка первой экзотической "мегалуной" или просто крупной планетой.

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