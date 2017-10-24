Москве и Минску необходимо расширить группировку спутников, заявил Кубрин

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Белоруссии и России целесообразно увеличить совместную группировку космических спутников до 24 аппаратов, заявил во вторник в Минске заместитель государственного секретаря Союзного государства двух стран Алексей Кубрин.

"Космические исследования в будущем потребуют расширения группировки спутников России и Белоруссии. Чтобы сделать зондирование Земли максимально полезным, быстро реагировать, необходимо работать в реальном режиме времени. Чтобы работать в реальном режиме времени, надо иметь группировку не менее 24 спутников", — сказал Кубрин журналистам "на полях" Белорусского космического конгресса.

Вместе с тем он отметил, что сейчас группировка состоит из трех спутников России и одного — Белоруссии.

Кубрин подчеркнул, что при таком количестве спутников "обеспечить быстрое принятие решений при внештатных, чрезвычайных ситуациях невозможно". "Один спутник может снять какой-то участок один раз за 36 часов, естественно, этого недостаточно в случае внештатной ситуации (пожара, цунами, урагана)", — пояснил он.

По словам Кубрина, "создание оптимальной космической группировки упирается в вопросы финансирования: космические технологии недешевы, но затраты можно уменьшать за счет эффективности новых технологий".

Он добавил, что важен вопрос коммерциализации космических технологий, чтобы "пользоваться не только бюджетными средствами двух государств, но внебюджетными средствами".