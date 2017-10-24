Первые экипажи для "Федерации" могут назначить в середине 2018 года

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 окт — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила сформировать первые экипажи для полета на перспективном пилотируемом корабле "Федерация" в середине 2018 года, сообщил журналистам во вторник начальник летной службы РКК "Энергия" Александр Калери.
Таких экипажей, по мнению начальника летной службы, в идеале должно быть три: основной, дублирующий и резервный, то есть минимум шесть, максимум 12 человек.
По его словам, подготовка к полету на принципиально новом корабле, некоторые особенности управления которым будут отличаться от используемых сейчас кораблей "Союз", займет больше двух лет. Чтобы обеспечить первый полет нового корабля в срок (планируется в 2024 году), потребуется часть космонавтов, занятых сейчас подготовкой к полетам на "Союзах", как можно скорее задействовать в экспериментальной отработке элементов корабля на производстве.
Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80% состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.