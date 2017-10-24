МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заявление Совета по науке при министерстве образования и науки РФ, касающееся вопроса с докторской диссертацией министра культуры РФ Владимира Мединского, — это не фальшивка, а действительно существующий документ, сообщил РИА Новости председатель совета, вице-президент Российской академии наук академик Алексей Хохлов.
На вопрос, не является ли фальшивкой это заявление, Хохлов ответил: "Нет".
"Мы всегда публикуем документы на сайте совета по науке", — добавил он.
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Окончательное решение по вопросу о научной степени ожидается через две недели после заседания президиума ВАК, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.
В октябре экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.