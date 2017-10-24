МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заявление Совета по науке при министерстве образования и науки РФ, касающееся вопроса с докторской диссертацией министра культуры РФ Владимира Мединского, — это не фальшивка, а действительно существующий документ, сообщил РИА Новости председатель совета, вице-президент Российской академии наук академик Алексей Хохлов.

Ранее на сайте совета было опубликовано заявление, в котором совет "выражает глубокую озабоченность" решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за Мединским. Комментируя этот документ, профессор, доктор политических наук Сергей Черняховский высказал мнение, что он может оказаться фальшивкой. Он мотивировал это тем, что под заявлением нет подписей, а также отсутствием информации о заседании совета.

На вопрос, не является ли фальшивкой это заявление, Хохлов ответил: "Нет".

"Мы всегда публикуем документы на сайте совета по науке", — добавил он.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Окончательное решение по вопросу о научной степени ожидается через две недели после заседания президиума ВАК, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.

В октябре экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.