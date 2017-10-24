Неандертальцы заботились о стариках и инвалидах, доказали ученые

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Неандертальцы продолжали заботиться о соплеменниках даже в тех случаях, если те становились глухими или теряли конечности, что опровергает миф о бессердечном и жестоком характере этих древних людей, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Этот неандерталец не только лишился руки, хромал и имел другие тяжелые травмы, но и был к тому же был глухим, что должно было сделать его легкой добычей для хищников, царивших тогда в Азии, а его выживание полностью зависело от доброй воли его соплеменников. Все это указывает на то, что гуманизм был присущ даже неандертальцам", — заявил Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди умели варить различные отвары для лечения болезней, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Тринкаус и его коллеги нашли, как они считают, еще одно подтверждение того, что неандертальцы не были глупыми и жестокими существами, как считали антропологи начала 20 века, изучая артефакты и окаменелости, найденные в пещере Шанидар на северо-западе Ирака.

Эта пещера была открыта еще в 1957 году, и с тех пор в ней были найдены останки неандертальцев и множество орудий труда ориньякской культуры, предположительно принадлежавшие первым людям Евразии, а также множество других следов пребывания этих древних протолюдей.

Внимание ученых привлек череп и скелет достаточно пожилого неандертальца – мужчины в возрасте примерно 40 лет – покрытый множеством различных повреждений, порезов и других следов травм.

Следы различных ранений, в том числе и фатальных, антропологи находили и раньше, однако, как отмечает Тринкаус, никто раньше не пытался понять, как изменилась жизнь подобных неандертальцев или кроманьонцев после того, как они пережили нападение или несчастный случай.

В данном случае, как показал анализ, проведенный Тринкхаусом и его коллегам, мы имеем дело с настоящим инвалидом каменного века. Пережив нападение, неандерталец лишился правой руки, получил сильный удар по верхней половине лица, помутившей его зрение и лишившей его слуха, а также стал хромать на правую ногу.

В пользу этого говорит сразу несколько вещей – лицевые кости его черепа были сильно деформированы, в том числе и глазницы, а небольшие хрящи, находившиеся внутри его ушных каналов, частично срослись и мешали работе барабанных перепонок, что указывает на развитие почти полной или даже 100% глухоты. Правое ухо, как показывают наблюдения ученых, в принципе не могло воспринимать звуки, а левое, как минимум, страдало от частичного перекрытия слухового прохода.

Наличие подобных травм и достаточно почтенный возраст неандертальца, как считают ученые, является однозначным доказательством того, что древние люди ухаживали за пожилыми и травмированными соплеменниками, несмотря на то, что те никак не помогали выживанию их групп и были обузой для них.