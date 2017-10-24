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РИА Наука
РИА Наука

Инженеры НАСА близки к восстановлению работы бура марсохода Curiosity

11:3924.10.2017
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© NASA / JPL-CaltechПервые кадры пробного бурения, которое осуществил марсоход Curiosity после поломки его бураПервые кадры пробного бурения, которое осуществил марсоход Curiosity после поломки его бура
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Инженеры НАСА заявили о том, что они близки к восстановлению работы бура марсохода Curiosity, загадочным образом вышедшего из строя год назад во время одной из попыток забрать образцы грунта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Мы отказались от использования двигателя в самом буре и заменили его на движения самой "руки" марсохода, способной двигаться в произвольном направлении сразу по пяти осям. Произвести подобную замену не так то и просто, но, к счастью, рука Curiosity оснащена датчиками силы и крутящего момента", — рассказывает Дуглас Кляйн (Douglas Klein), руководитель проекта по "воскрешению" бура масохода в НАСА.

Фотография, полученная Curiosity с точки его временной стоянки
© NASA / JPL-Caltech
НАСА: бур марсохода Curiosity вышел из строя по неизвестным причинам

Марсоход Curiosity уже пятый год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные об его прошлом и современном облике. Так как Марс не защищен от космических лучей густой атмосферой и магнитным полем, частицы высокой энергии периодические "бомбардируют" ровер НАСА.

В крайне редких случаях они пролетают через чипы ОЗУ и флеш-памяти марсохода, периодически вызывая сбои и заставляя Curiosity переключаться на запасной компьютер или уходить в "безопасный режим. Такое уже происходило трижды в феврале, марте и в апреле 2013 года, после чего инженеры миссии локализовали поврежденную часть памяти ровера и отключили ее, вернув его в рабочее состояние.

В июле прошлого года в руке марсохода произошел странный сбой, связанной с работой встроенной в нее камеры MAHLI, который перевел Curiosity в "безопасный режим" на несколько дней и заставил инженеров НАСА разработать новый алгоритм передачи данных, не приводящий к таким сбоям.

В начале зимы прошлого года произошел еще один сбой в манипуляторе Curiosity, на этот раз связанный с буровой установкой, являющейся частью химической лаборатории SAM на борту четвертого ровера НАСА.

Фиолетовые булыжники, открытые марсоходом Curiosity
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на Марсе

Во время очередного забора образца пород, седьмого по счету за все время работы Curiosity на Марсе, ровер передал на Землю сигнал о сбое в работе механизма, который должен вытягивать  сверло бура из "руки" марсохода  во время бурения, и втягивать его обратно после завершения этой операции.

Несмотря на неоднократные попытки НАСА повторно включить бур, найти источник проблемы так и не удалось, как и заставить марсоход полностью втянуть или вытянуть заклинившее сверло. Эта неполадка заставила руководство миссии искать альтернативные способы починки бура, используя макет Curiosity на Земле.

Инженерная команда НАСА пришла в результате к остроумному решению – они отказались от использования двигателя бура, втягивающего механизма и связанных с ним систем забора грунта, переложив все эти задачи на высокотехнологичную "руку" марсохода, на которой установлен еще более продвинутый комплекс двигателей.

Фотография марсохода Curiosity у вершины горы Шарп, полученная зондом MRO
© NASA / JPL-Caltech/ Univ. of Arizona
Зонд MRO сфотографировал марсоход Curiosity на вершине горы Шарп

Бур Curiosity, как отмечает Кляйн, спасло то, что на руке установлен целый набор датчиков силы и крутящего момента, которые позволяют гибко управлять скоростью бурения и избегать опасных перекосов сверла и перегрузок, способных переломить его. В прошлом, все эти опасности ликвидировались особой системой стабилизаторов, однако сейчас их использовать нельзя по той же самой причиной – ими управлял сломавшийся мотор.

Работа этой новой системы бурения уже была проверена на образцах земных горных пород и загружена на бортовой компьютер Curiosity. Первые предварительные тесты, проведенные на поверхности Марса, показывают, что марсоход готов к возобновлению геологических исследований, которые, по текущим планам НАСА, должны начаться через несколько месяцев, когда ровер достигнет самых интересных участков склонов горы Шарп.

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