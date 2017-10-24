Инженеры НАСА близки к восстановлению работы бура марсохода Curiosity

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Инженеры НАСА заявили о том, что они близки к восстановлению работы бура марсохода Curiosity, загадочным образом вышедшего из строя год назад во время одной из попыток забрать образцы грунта, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Мы отказались от использования двигателя в самом буре и заменили его на движения самой "руки" марсохода, способной двигаться в произвольном направлении сразу по пяти осям. Произвести подобную замену не так то и просто, но, к счастью, рука Curiosity оснащена датчиками силы и крутящего момента", — рассказывает Дуглас Кляйн (Douglas Klein), руководитель проекта по "воскрешению" бура масохода в НАСА.

Марсоход Curiosity уже пятый год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные об его прошлом и современном облике. Так как Марс не защищен от космических лучей густой атмосферой и магнитным полем, частицы высокой энергии периодические "бомбардируют" ровер НАСА.

В крайне редких случаях они пролетают через чипы ОЗУ и флеш-памяти марсохода, периодически вызывая сбои и заставляя Curiosity переключаться на запасной компьютер или уходить в "безопасный режим. Такое уже происходило трижды в феврале, марте и в апреле 2013 года, после чего инженеры миссии локализовали поврежденную часть памяти ровера и отключили ее, вернув его в рабочее состояние.

В июле прошлого года в руке марсохода произошел странный сбой, связанной с работой встроенной в нее камеры MAHLI, который перевел Curiosity в "безопасный режим" на несколько дней и заставил инженеров НАСА разработать новый алгоритм передачи данных, не приводящий к таким сбоям.

В начале зимы прошлого года произошел еще один сбой в манипуляторе Curiosity, на этот раз связанный с буровой установкой, являющейся частью химической лаборатории SAM на борту четвертого ровера НАСА.

Во время очередного забора образца пород, седьмого по счету за все время работы Curiosity на Марсе, ровер передал на Землю сигнал о сбое в работе механизма, который должен вытягивать сверло бура из "руки" марсохода во время бурения, и втягивать его обратно после завершения этой операции.

Несмотря на неоднократные попытки НАСА повторно включить бур, найти источник проблемы так и не удалось, как и заставить марсоход полностью втянуть или вытянуть заклинившее сверло. Эта неполадка заставила руководство миссии искать альтернативные способы починки бура, используя макет Curiosity на Земле.

Инженерная команда НАСА пришла в результате к остроумному решению – они отказались от использования двигателя бура, втягивающего механизма и связанных с ним систем забора грунта, переложив все эти задачи на высокотехнологичную "руку" марсохода, на которой установлен еще более продвинутый комплекс двигателей.

Бур Curiosity, как отмечает Кляйн, спасло то, что на руке установлен целый набор датчиков силы и крутящего момента, которые позволяют гибко управлять скоростью бурения и избегать опасных перекосов сверла и перегрузок, способных переломить его. В прошлом, все эти опасности ликвидировались особой системой стабилизаторов, однако сейчас их использовать нельзя по той же самой причиной – ими управлял сломавшийся мотор.

Работа этой новой системы бурения уже была проверена на образцах земных горных пород и загружена на бортовой компьютер Curiosity. Первые предварительные тесты, проведенные на поверхности Марса, показывают, что марсоход готов к возобновлению геологических исследований, которые, по текущим планам НАСА, должны начаться через несколько месяцев, когда ровер достигнет самых интересных участков склонов горы Шарп.

