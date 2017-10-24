В атмосфере сгорел еще один советский спутник-разведчик "Космос-1461"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Еще один советский спутник радиоэлектронной разведки "Космос-1461" прекратил свое существование в атмосфере Земли, несгоревшие фрагменты упали в Южный океан недалеко от берегов Антарктики, следует из сообщения одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.

"Объект распался над Южным океаном", — отмечается в сообщении. Вес космического аппарата составляет 1,7 тонны.

Ранее сообщалось, что в атмосфере сгорел советский спутник двойного назначения "Молния-1-44", распавшись над территорией Зимбабве.