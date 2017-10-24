Названы условия мужского оргазма

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Половое возбуждение и удовлетворение у мужчин зависит не только от привлекательности сексуального партнера, но и от характера их отношений. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

Ученые из Университета Куинс в Канаде изучили сексуальное поведение гетеросексуальных мужчин в возрасте 18-40 лет. Специалисты измеряли эрекцию испытуемых при прослушивании 18 аудиозаписей, которые моделировали сексуальный или бытовой контакт с различными партнерами — с женщиной-другом, незнакомкой или постоянным партнером.

Оценив реакцию мужчин по шкале Кинси, с помощью которой, как правило, измеряется ориентация человека, ученые пришли к выводу, что возбуждение и мощность оргазма у мужчин оказываются сильнее при случайных связях или при постоянных отношениях. При этом дружба с женщиной снижает не только его влечение к ней, но и последующее сексуальное удовлетворение.