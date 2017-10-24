Камчатские микробиологи "вырастили" из бактерий символы региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Камчатские микробиологи "вырастили" в чашках Петри картины из бактерий, на которых изображены символы региона, сообщает краевой минздрав.
"Лаборатория камчатского Центра СПИД представила на конкурс три работы. На первой колонии бактерий образовали рисунок Авачинской бухты с вулканом и скалами "Три брата", на второй – камчатского бурого медведя, на третьей – веселого человечка в национальном костюме коренных народов Камчатки", — говорится в сообщении.
"Специалисты-микробиологи показали не только свое мастерство, но и огромный творческий потенциал. Выбрать победителей было очень сложной задачей", — цитирует организаторов конкурса ведомство.
Конкурс проводился одной из крупных компаний-поставщиков медико-биологического оборудования и расходных материалов. В состав жюри вошли руководители лабораторий ведущих российских клиник и научных институтов. По три работы на конкурс представили больше 90 лабораторий из всех регионов России, дополняется в сообщении.