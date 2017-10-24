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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: пятая часть пожилых жителей Европы будет инвалидами к 2047 году

03:0024.10.2017
(обновлено: 03:01 24.10.2017)
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© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляскаИнвалидная коляска
© Fotolia / Magdal3na

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Каждая четвертая пожилая женщина и каждый шестой мужчина в возрасте, проживающий на территории Евросоюза, будет инвалидом или иметь тяжелые хронические болезни к середине текущего столетия, говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Open.

"Мы показали, что доля инвалидов среди пожилых людей будет оставаться на высоком уровне даже в том случае, если средняя продолжительность жизни сильно вырастет. Все это указывает на необходимость введения целого комплекса мер, которые необходимо реализовать для облегчения жизни этим людям, так как современной инфраструктуры для этого будет явно недостаточно", — пишут Сергей Щербов  из РАНХиГС в Москве и его коллеги.

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© Фото : Buck Institute for Research on Ageing
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Население Земли, несмотря на его стремительный рост в последние годы, с примерно такой же скоростью стареет – средний возраст жителя планеты, особенно в развитых странах и в странах с переходной экономикой, быстро растет, что ведет к распространению типично старческих болезней и проблем со здоровьем, которые раньше не вызывали проблем у врачей.

В ближайшие годы, как считают сегодня ученые, системы здравоохранения и социального обеспечения не будут выдерживать нагрузку даже в самых развитых странах мира, что вызовет кризис на глобальном уровне. Единственный способ борьбы с этим "серебряным цунами", как называют этот феномен ученые — создание методик продления жизни и поддержания здоровья в пожилом возрасте.

Российский демограф и его коллега Даниела Вебер (Daniela Weber) из университета Вены (Австрия) прогнозируют, что отсутствие прогресса в данном направлении приведет к тому, что огромное количество пожилых жителей Европы станет инвалидами и потеряет способность самостоятельно передвигаться к середине текущего столетия.

В офисе. Архивное фото
© Fotolia / yanlev
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К такому выводу ученые пришли, проанализировав текущую медицинскую и демографическую статистику, накопленную социальными и здравоохранительными органами 26 стран Европы за последние шесть лет.

Эта статистика, помимо медицинских данных, включала в себя и информацию и по тому, в каких условиях живут граждане этих стран и какими экономическими возможностями они обладают. Объединив эти данные с официальными прогнозами ООН по росту численности населения и продолжительности жизни с 2015 по 2050 год, Вебер и Щербов попытались подсчитать, как много людей станут инвалидами к середине текущего века.

Картина будущего оказалась достаточно мрачной – огромное число европейских женщин и мужчин в возрасте, особенно в самых развитых и богатых странах субконтинента, потеряют способность самостоятельно передвигаться и станут жертвами тяжелых хронических болезней к 2047 году.

В среднем, примерно 21% европейских бабушек будет инвалидами к середине столетия, и эта же проблема затронет около 17% представителей сильного пола в возрасте от 65 лет и больше. Что интересно, доля подобных людей будет примерно одинаковой во всех 26 странах, несмотря на большие различия в культуре, уровне здравоохранения и экономике.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Что самое важное, все улучшения в здравоохранении не сделают пожилых европейцев здоровее – по прогнозам ученых, доля инвалидов среди людей в возрасте будет оставаться такой же, как сегодня, или даже будет расти в некоторых странах, таких как Британия. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что властям ЕС необходимо разработать комплекс мер по защите этой уязвимой категории людей.

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