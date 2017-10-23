Ученые узнали, почему люди боятся пауков и змей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Страх перед пауками и змеями присутствует у людей с самого раннего возраста, выяснили ученые Института когнитивистики и наук о мозге Общества Макса Планка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В ходе экспериментов ученые демонстрировали шестимесячным младенцам изображения цветов и пауков, одновременно измеряя степень расширения зрачка. Этот показатель свидетельствует об уровне выработки организмом гормона норадреналина и, таким образом, позволяет оценить испытываемый стресс. В параллельном аналогичном эксперименте младенцам показывали рыб и змей.

"Когда мы показывали детям изображения пауков и змей вместо цветов и рыб похожего размера и окраски, у тех значительно сильнее расширялись зрачки", — цитирует одного из авторов исследования нейробиолога Штефани Хель портал Sciencealert. Так, когда младенцы смотрели на изображения пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 миллиметра, в то время как при взгляде на цветок — лишь на 0,03 миллиметра.

Результаты исследования показывают, что страх перед пауками и змеями свойственен людям с самого раннего возраста и, по всей видимости, развился в результате эволюции. "Как и у прочих приматов, мозг человека имеет механизмы, позволяющие распознавать объект как "паука" или "змею" и очень быстро реагировать на них", — пояснила Хель.