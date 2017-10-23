Химики раскрыли тайну происхождения алебастровых статуй Лувра

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Знаменитые статуи времен Возрождения, выставленные во французском Лувре, были произведены из гипса, добытого в трех разных уголках Европы – в центральной части Англии, на севере Испании и в предгорьях французских Альп, заявляют химики в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Доли изотопов серы, кислорода и стронция являются уникальным "паспортом" для каждой гипсовой статуи, изучение которого позволяет нам раскрыть ее историю. К примеру, нам удалось показать, хоть и косвенным путем, что алебастр и гипс перевозились в средние века преимущественно речным или морским путем, а не по сухопутным дорогам", — заявил Вольфрам Клоппманн (Wolfram Kloppman) из Геологической службы Франции в Орлеане.

Археологи уже несколько лет успешно применяют методы химии для разрешения различных археологических и исторических загадок. К примеру, в 2012 году британским исследователям удалось выяснить, что европейцы начали делать сыр 7,5 тысяч лет назад, когда их современники из Африки только начали пить молоко, а в 2014 году – раскрыть секрет бальзамирующих составов, которыми пользовались древние египтяне при подготовке мумий, и вычислить время появления этого искусства.

В свою очередь, небольшие различия в химическом и изотопном составе окаменелостей, а также различных артефактов, могут выдать их происхождение. К примеру, недавно ученые узнали, что знаменитая "датская принцесса" из Эгтведа была на самом деле мигрантом с юга, а также выяснили, что оружие альпийского "ледяного человека" Отци было изготовлено из меди, добытой на равнинах в северной части Италии, в сотнях километров от места его убийства.

Клоппманн и его коллеги раскрыли тайну происхождения барельефа "Несение креста" 14 века и множества известных алебастровых статуй времен Возрождения, изучив химический и изотопный состав небольших "чешуек" гипса, которые им разрешили отделить от статуй хранители Лувра, музея Пти-Пале в Авиньоне и настоятели соседнего с ним монастыря Вильнёв.

Алебастр, как и гипс, состоит фактически из одного химического соединения – сульфата кальция, содержащего в себе определенное количество воды и мелких примесей, таких как стронций и прочие щелочноземельные металлы. Традиционно считается, что все алебастровые статуи средневековья и Возрождения были выточены из особого типа гипса, извлеченного из пород времен Триасового периода, отложения которых встречаются достаточно широко в Европе. Это сильно затрудняет поиски их "прародителя".

С другой стороны, как заметили французские химики, доли "тяжелых" изотопов кислорода, серы и стронция могут заметно отличаться для различных каменоломен, где сегодня добывается гипс и где в прошлом добывали сырье для производства алебастра. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали химический и изотопный состав статуй и попытались понять, где было добыто их сырье.

Как оказалось, большая часть статуй в Лувре и в музеях Авиньона была выточена из алебастра, добытого всего в трех точках Европы – в центральной части Англии, в Стаффордшире, на севере Испании, на территории Наварры и Арагона, и в Альпах, в окрестностях городка Нотр-дам-де-Месаж.

Оттуда эти запасы алебастра попали в различные города на юге и на севере Франции, где были сработаны те скульптуры и барельефы, которые сегодня хранятся в Лувре и в других музеях. Характер их распространение по "стране лилий", как считают ученые, указывает на то, что данный материал торговцы перевозили в основном на речном и морском транспорте, а также на наличие достаточно развитых торговых сетей во времена позднего средневековья, позволявших осуществлять подобную торговлю.

Что интересно, в некоторых случаях скульпторы использовали не "местные" или самые близкие источники гипса, а более далекие залежи сульфата кальция. К примеру, погребальный монумент папы Урбана V был изготовлен из гипса, добытого на Лазурном берегу, который предположительно имел более высокое качество, чем алебастр из Нотр-дам-де-Месажа.

Дальнейшее изучение этих статуй и сопоставление их изотопного состава, как надеются ученые, поможет нам понять, где они были выточены, кто был их автором и как они оказались в тех музеях, в которых они сегодня хранятся.