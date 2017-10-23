Ученые опровергли гипотезу об эволюции

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эволюция живых организмов, в том числе человека, не прекращается, даже если вид максимально приспособлен к окружающей среде. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Как сообщается в статье, ранее исследователи придерживались мнения, что при достижении "эволюционного оптимума" живые существа перестают мутировать. Однако международная группа ученых под руководством Ричарда Ленски из Университета штата Мичиган в США опровергла эту гипотезу.

Ленски изучал колонии кишечной палочки (Escherichia coli), скорость размножения которой позволяет отследить эволюционные изменения за несколько десятков лет, с 1988 года. Согласно последним данным, появление новых мутаций у бактерий не прекратилось до сих пор, хотя и замедлилось во всех подопытных популяциях. Так, клетки стали крупнее и начали быстрее усваивать питательные вещества.



При этом специалисты отмечают, что микроорганизмы демонстрируют максимальную приспособленность к окружающей среде, однако в них продолжают протекать генетические процессы, приводящие к появлению новых адаптаций.

Ученые подчеркивают, что сделанные ими выводы об эволюционных изменениях применимы не только для бактерий, но и для всех организмов, включая человека.